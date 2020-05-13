В нём дебютировал Дунаевский, а Крамаров сыграл одну из первых ролей. С чего начинался белорусский кинематограф

Конец 1926 года выдался на удивление морозным. Однако это ничуть не парализовало жизнь в Минске – город готовился к встрече Нового года. Впрочем, нашлись и те, кто махнул рукой и на предпраздничные хлопоты, и на рекордный минус. Вечером 25 декабря у только что открытого кинотеатра «Культура» собралась огромная очередь. Пританцовывая на месте от холода, выпуская клубы морозного пара, люди терпеливо ждали у кассы. До премьеры первой белорусской картины «Лесная быль» оставались считаные часы. О культурном событии говорили даже в глубинке, а режиссёр Юрий Тарич моментально стал знаменитостью. Позже именно эту дату некоторые историки назовут днём рождения белорусского кинематографа. Впрочем, его история началась как минимум на два года раньше.

Антонина Карпилова, музыковед, киновед, преподаватель:

17 декабря 1924 года. На самом деле, получился какой-то парадокс с белорусским кино, что датой его рождения считается не выход фильма, а создание организации «Белгоскино», так что мы начались с такого бюрократического момента. В Петербурге уже 10 лет работала первая и единственная в стране российская государственная кинофабрика. В том же 1924 году откроется и знаменитый «Мосфильм». Именно эти организации считаются пионерами в создании художественных лент. «Белгоскино», по большей части, занималось хроникой. Обязательная норма отснятого – 10 минут в месяц. И лишь в 1928 году на канале Грибоедова в Ленинграде в здании бывшего дворянского собрания откроется первая белорусская киностудия художественных фильмов.

Игорь Авдеев, заведующий Музеем истории белорусского кино:

Для нас, действительно, это было сродни чуду, потому что таких объективных предпосылок для начала собственного кинопроизводства не было, как это было во Франции, в России, где кино родилось как результат активности группы частных предпринимателей, увидевших в изобретении Люмьеров и коммерческую, и художественную перспективу, и личной активностью заложивших основы киноиндустрии. В Минске не было ни одного профессионального кинематографиста. Первый звуковой фильм белорусов выйдет там же, в Ленинграде. А музыку к нему напишет сам Дунаевский, который тоже дебютировал в белорусском кино. И это будет только начало. Именно там, за сотни километров от Минска, и начнется история отечественного Голливуда.

Москвичи и ленинградцы с головой ушли в процесс, выделяя белорусским коллегам павильоны лишь в третью смену. Работали, в основном, по ночам. Однако уже через 11 лет киностудия переедет в Беларусь. Её первые корпуса до сих пор сохранились на территории мотовелозавода. 30-ые годы – период расцвета немого кино. Тарич повторил свой успех – на этот раз полные залы собирала его картина «До завтра». А «Искателей счастья» Корш-Саблина и сегодня киногурманы пересматривают с особым удовольствием. Антонина Карпилова:

Кинематограф в эти годы только подступался к освоению национальной тематики, в то время как Юрий Тарич заложил основы как раз освоения национальной ментальности в экранном искусстве. В 30-ые годы это были комедии: «Медведь», «Подпручик Киже», «Моя любовь», которая вышла в предвоенные 40-ые годы с великолепной Лидией Смирновой. А потом была война. Творчество пришлось отложить, на смену вымышленным персонажам пришли реальные герои. Студийные операторы уезжают на фронты за хроникой. В 1946 году киностудия обрела новое имя, которое носит до сих пор – «Беларусьфильм». Послевоенный период – один из самых сложных для белорусского кино.

Анатолий Рыклин, начальник участка съёмочной техники РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Это лучшая камера, которая была у советских операторов. Она прошла очень много модернизаций, в основном, по изменению привода. Развивалась техника, электроника, появлялись другие аккумуляторы, другой привод, появился последний синхронный привод, можно было писать синхроны. Документальное кино, хроника – всё снималось вот на такую камеру. Вскоре студия начала котироваться как фабрика высокохудожественного кино. В конце 50-ых выходит комедия «Наши соседи» режиссёра Сергея Сплошнова. Её сюжет о жизни в коммуналке и любовных перипетиях оказался настолько правдоподобным, что фильм тут же стал народным. Спустя несколько лет выходит сказка «Город мастеров» Владимира Бычкова, где одну из ролей исполнил ещё мало кому известный 30-летний Савелий Крамаров.

Постепенно аппетиты растут как у работников кино, так и у зрителей. Необходимо было искать новые жанры, открывать имена и выпускать в широкий прокат по-настоящему качественные ленты. Однако здесь всплывали сразу две проблемы: не было ни кадров, ни техники.

Изольда Кавелашвили, редактор, сценарист:

Все абсолютно были приезжие. Те, которые учились, было как трамплин. Здесь они что-то сделают, и если получилось, то уезжали в Москву Анатолий Рыклин:

Был железный занавес, валюты практически в стране не было, не давали, профессиональная аппаратура безумно дорогая, потому что в Москве было производство «Москино» и, в принципе, всё снимали на нашу аппаратуру. Долгое время киностудия располагалась в Красном костёле. А в 60-ых на окраине Минска киношникам выделили помещение. Там «Беларусьфильм» находится по сей день.

Игорь Волчек, мультипликатор, режиссёр, композитор:

Заканчивался маршрут первого троллейбуса, стояла такая деревянная будка, разворачивался троллейбус и уезжал в обратную сторону – это была глухомань. Однажды ко мне подошли бородатые дядьки и сказали: «Чем ты там занимаешься?» Я говорю: «Да, вот я занимаюсь музыкой, консерваторию заканчиваю». А они: «Кидай ты это дело, пошли с нами работать на киностудию». Я оказался в очень счастливое время, потому что, на самом деле, это был Ренессанс белорусского кинематографа. Своей актёрской альма-матер в Беларуси не было. Потому неслучайно в 60-ые в Минске собрался весь цвет выпускников ВГИКа. Ребята охотно ехали сюда за первым рабочим опытом. Этот город словно магнитом притягивал к себе режиссеров, художников, операторов. Одни быстро уезжали, другие задерживались на долгие годы. Антонина Карпилова:

Это поколение настолько мощно двинуло белорусский кинематограф вперёд, что как раз в этот «золотой век» появились, наверное, лучшие картины. Игорь Авдеев:

Начался резкий подъём белорусского кино во всех отношениях, и в техническом в том числе. Студия была великолепно оснащена, лучшие камеры использовались, и естественно, развитие шло в контексте развития советского кино широкоэкранного, широкоформатного.

Эпоха оттепели дала громадный толчок развитию киноискусства. Времени на поиски не было. Нужно было выстрелить во что бы то ни стало! Редакторы, которые по большому счёту выполняли работу продюсеров, трудились на износ. Весь процесс создания фильма от и до был на них. Изольда Кавелашвили:

Мы искали темы, пробивали, включали в план заказчику, а заказчиком было Центральное телевидение, потом искали автора, этому автору искали режиссёра. Ни о какой конкуренции и речи не шло. «Беларусьфильм» в те годы напоминал теплицу, где в атмосфере света и помощи друг другу регулярно пробивались всходы талантов. Игорь Авдеев:

«Девочка ищет отца» является абсолютным географическим лидером белорусского кино. Она была продана для коммерческого показа в кинотеатрах в 83 стран мира. Ни один белорусский фильм такого рекорда больше не установил.

Галина Бугара, начальник цеха подготовки съёмок РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

В этом фильме снималась Анна Каменкова и вот этому платью в этом году исполняется 60 лет. Тут ручная работа, блузочка, сарафанчик. Здесь их несколько, там она была маленькая. Играла девочку. Фильм снимали в Мозыре. Виктор Туров только закончил ВГИК. «Через кладбище», спустя много лет, критики назовут одним из лучших фильмов о войне.

Елена Турова, режиссёр:

Каждый раз смотришь, удивляешься, как это, вообще, было сделано, как было это собрано, как выстроены планы. Так легко скользила камера, охватывая огромные пространства, переводя с дальнего на общий. Когда они выбирали натуру, ездили по деревням, был пожар в одной из деревень, сгоревший дом и огород, вот эти кочаны капусты, которые практически стали классическим кадром: сгоревшая капуста как чёрные головы торчат.