Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты

Новости Беларуси. 13 мая легенде белорусской сцены Стефании Станюте исполнилось бы 115 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 13 мая легенде белорусской сцены Стефании Станюте исполнилось бы 115 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Народная артистка долгие годы служила родному Купаловскому театру, проработав там 70 лет. В ее портфолио около 200 ролей. Экстравагантная Шарлотта в «Вишневом саде», богатая Гизи из «Игры с кошкой», заботливая бабушка-нянька Арина Родионовна в спектакле «Верочка».
Успех ей принесли и народные характеры, показывающие мудрость, связь с землей и доброе отношение к людям. Отдельная страница творчества – кино. Зрители помнят Станюту по культовым фильмам «Белые Росы», «Люди на болоте».
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А главная лента актрисы, сделавшая ее поистине известной, – «Прощание» по повести Валентина Распутина.
Стефания Станюта умерла в 95 лет. Она лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Кроме таланта, коллеги любили ее за большую душевную красоту. Народная артистка была скромной и застенчивой, при этом умела принимать гостей.