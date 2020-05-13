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Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты

13 мая 2020 12:34
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Новости Беларуси. 13 мая легенде белорусской сцены Стефании Станюте исполнилось бы 115 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты-1

Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты-3

Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты-5

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Народная артистка долгие годы служила родному Купаловскому театру, проработав там 70 лет. В ее портфолио около 200 ролей. Экстравагантная Шарлотта в «Вишневом саде», богатая Гизи из «Игры с кошкой», заботливая бабушка-нянька Арина Родионовна в спектакле «Верочка».    

Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты-8

Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты-10

Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты-12

Успех ей принесли и народные характеры, показывающие мудрость, связь с землей и доброе отношение к людям. Отдельная страница творчества кино. Зрители помнят Станюту по культовым фильмам «Белые Росы», «Люди на болоте».

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Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты-15

Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты-17

А главная лента актрисы, сделавшая ее поистине известной, «Прощание» по повести Валентина Распутина.

Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты-20

Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты-22

Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты-24

Стефания Станюта умерла в 95 лет. Она лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Кроме таланта, коллеги любили ее за большую душевную красоту. Народная артистка была скромной и застенчивой, при этом умела принимать гостей.  

# Белорусские актеры # Культура # Стефания Станюта # Фотофакт

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