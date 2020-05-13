Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным. Редкие фото Стефании Станюты

Новости Беларуси. 13 мая легенде белорусской сцены Стефании Станюте исполнилось бы 115 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собирала корешки и сорвала спектакль. Как «Мосфильм» платил штраф за Станюту Народная артистка долгие годы служила родному Купаловскому театру, проработав там 70 лет. В ее портфолио около 200 ролей. Экстравагантная Шарлотта в «Вишневом саде», богатая Гизи из «Игры с кошкой», заботливая бабушка-нянька Арина Родионовна в спектакле «Верочка».

Успех ей принесли и народные характеры, показывающие мудрость, связь с землей и доброе отношение к людям. Отдельная страница творчества – кино. Зрители помнят Станюту по культовым фильмам «Белые Росы», «Люди на болоте». «У яе канкурэнтаў на гэту ролю не было». Как Станюта сыграла бабушку в «Белых Росах»

А главная лента актрисы, сделавшая ее поистине известной, – «Прощание» по повести Валентина Распутина.