Показ ленты «Отец» пройдёт сразу после церемонии открытия Международного кинофестиваля «Лістапад»

Новости Беларуси. В Минск пришел листапад, а вместе с ним и главное культурное событие белорусской осени – 26-й Международный кинофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 ноября в кинотеатре «Москва» разобьют тарелку о штатив кинокамеры, что уже традиционно станет символом открытия форума.
Новое прочтение и свежий взгляд. 20 фильмов попали в национальную программу кинофестиваля «Лістапад»
В этом году зрителям покажут 154 фильма из 50 стран. Есть и дебютанты: картины из Судана и Сенегала, на фестивале еще не демонстрировались.
Сразу же после церемонии начнется показ первого конкурсного фильма 2019 года – ленты «Отец» болгарских кинорежиссеров. Фильм уже получил Гран-при на кинофестивале в Карловых Варах, а также два приза за лучшую режиссуру. Это очень трогательная лента о семейных узах и бытовых неурядицах, в которой много юмора и иронии, а также неожиданная концовка.
Всю неделю кинофестиваль будет проходить под слоганом «К радости». Организаторы форума таким образом хотят почтить выдающегося режиссера Ингмара Бергмана. И пригласить зрителей вместе с кино пройти путь познания себя и окружающего мира.