Показ ленты «Отец» пройдёт сразу после церемонии открытия Международного кинофестиваля «Лістапад»

Новости Беларуси. В Минск пришел листапад, а вместе с ним и главное культурное событие белорусской осени – 26-й Международный кинофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 ноября в кинотеатре «Москва» разобьют тарелку о штатив кинокамеры, что уже традиционно станет символом открытия форума.

Новое прочтение и свежий взгляд. 20 фильмов попали в национальную программу кинофестиваля «Лістапад»

В этом году зрителям покажут 154 фильма из 50 стран. Есть и дебютанты: картины из Судана и Сенегала, на фестивале еще не демонстрировались.