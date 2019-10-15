Новое прочтение и свежий взгляд. 20 фильмов попали в национальную программу кинофестиваля «Лістапад»

Новости Беларуси. 20 фильмов попали в национальную программу в рамках кинофестиваля «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их отобрали более чем из 80 заявок.

Сделать это экспертам было непросто. Во многом потому, что часть фильмов совместного производства – результат творчества наших кинематографистов с коллегами из Германии, Испании, США. Режиссеры обращаются к традиционным темам, но в каждой работе – новое прочтение и свежий взгляд. Для них участие в фестивале – не только возможность показать себя зрителю, но и услышать оценку профессионалов.

Николай Лавренюк, координатор национального конкурса Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Можно отметить очень мощную документальную программу. Это фильмы, которые уже участвовали в разных международных кинофестивалях, представляли Беларусь на международной арене, получали престижные награды. В то же время это и новые картины, которые будут показаны на фестивале впервые.

Напомним, Минский международный фестиваль «Лістапад» в 2019 году пройдет с 1 по 8 ноября. Кинонеделя обещает быть интересной. Вниманию зрителей и на суд жюри будет представлено более 150 картин из 50 стран. Сеансы пройдут на семи площадках столицы.