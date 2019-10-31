«Ощущение, что сам отрываешься от земли». Митта 45 лет мечтал снять фильм о Шагале

Режиссер Александр Митта в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказал, как снимал свой фильм «Шагал – Малевич».

3 октября 2012 год – в Витебске полыхает пожар. Правда, разбушевалась огненная стихия по команде режиссера. Александр Митта в свое время снял первый советский фильм-катастрофу «Экипаж». Но на этот раз в центре сюжета – биография. Точно так же Витебск был охвачен огнем в ночь, когда родился Шагал. Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?

Александр Митта, режиссер, народный артист Российской Федерации:

Именно благодаря Марку Шагалу и Казимиру Малевичу, Витебск известен во всем мире. Где бы вы ни сказали «Витебск», сразу говорят: «А! Шагал, Малевич». Потому что такие крупные художники.

45 лет Митта мечтал снять фильм о Шагале. На киношедевр вдохновил витебский период жизни художника, когда в открытой им школе преподавал сам Малевич.

Александр Митта:

Такого, чтобы два великих художника оказались в великое революционное время в одном небольшом городе, это редкая возможность. Причем меня порадовало и поразило, что Витебск относится к этому с большим пониманием.

Чувство глубокой благодарности к Витебску, который вложил душу в эту картину. В массовых сценах видно это. Помогали решать сложные производственные проблемы, потому что кино – эта большая постановочная задача: надо построить декорации, собрать людей, надо их одеть, придумать уже несуществующий мир.

Просто довелось соприкоснуться с великими художниками. Когда так работаешь, поднимая высоко голову к людям, о которых ты что-то делаешь, то ощущение, что и сам немножко отрываешься от земли.