«Целый букет исполнителей». Могилёв готовится к открытию фестиваля «Золотой шлягер»

Новости Беларуси. Юбилейный концерт группы «Любэ» откроет международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» в Могилёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все 6 дней форума зрителей ждут яркие концертные программы.

На сцене Дворца культуры области выступят белорусские исполнители: Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Искуи Абалян и звёзды российской эстрады: Екатерина Шаврина, Татьяна Буланова, Игорь Саруханов. Завершит фестивальный марафон 5 ноября сольный концерт Валерия Меладзе.

Cветлана Ефимук, художественный руководитель Могилёвской областной филармонии:

Целое созвездие, целый букет исполнителей – белорусских, российских. Гости прибудут к нам из США, Германии, Бразилии. И изюминкой фестиваля станет концерт французского музыканта Ришара Гальяно, который выступит на сцене совместно с заслуженным оркестром народных инструментов имени Леонида Иванова.

Во-первых, это песни нашей молодости. Всегда рады, ходим на эти концерты.





«Золотой шлягер» – это преображение города. Приятно видеть, что Могилёв посещают артисты и приглашают посмотреть на их творчество.



Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» впервые был организован в 1995 году при поддержке Президента Беларуси Александра Лукашенко. Идея фестиваля возникла из желания собрать вместе забытых артистов, составляющих золотой фонд советской песни.