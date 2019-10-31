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«Целый букет исполнителей». Могилёв готовится к открытию фестиваля «Золотой шлягер»

31 октября 2019 07:35
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Новости Беларуси. Юбилейный концерт группы «Любэ» откроет международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» в Могилёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все 6 дней форума зрителей ждут яркие концертные программы.

«Целый букет исполнителей». Могилёв готовится к открытию фестиваля «Золотой шлягер»-1

На сцене Дворца культуры области выступят белорусские исполнители: Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Искуи Абалян  и звёзды российской эстрады: Екатерина Шаврина, Татьяна Буланова, Игорь Саруханов. Завершит фестивальный марафон 5 ноября сольный концерт Валерия Меладзе.

«Целый букет исполнителей». Могилёв готовится к открытию фестиваля «Золотой шлягер»-4

Cветлана Ефимук, художественный руководитель Могилёвской областной филармонии:
Целое созвездие, целый букет исполнителей – белорусских, российских. Гости прибудут к нам из США, Германии, Бразилии. И изюминкой фестиваля станет концерт французского музыканта Ришара Гальяно, который выступит на сцене совместно с заслуженным оркестром народных инструментов имени Леонида Иванова.

«Целый букет исполнителей». Могилёв готовится к открытию фестиваля «Золотой шлягер»-7

Во-первых, это песни нашей молодости. Всегда рады, ходим на эти концерты.

«Целый букет исполнителей». Могилёв готовится к открытию фестиваля «Золотой шлягер»-10



«Золотой шлягер» – это преображение города. Приятно видеть, что Могилёв посещают артисты и приглашают посмотреть на их творчество.

Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» впервые был организован в 1995 году при поддержке Президента Беларуси Александра Лукашенко. Идея фестиваля возникла из желания собрать вместе забытых артистов, составляющих золотой фонд советской песни.

«Целый букет исполнителей». Могилёв готовится к открытию фестиваля «Золотой шлягер»-13

Музыкальный форум принят в Международную федерацию фестивальных организаций, объединяющую более 150 фестивалей искусств.

# Белорусская музыка # Культура # Фотофакт

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