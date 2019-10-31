«Представлено язычество, потом уже православная музыка зазвучит». Необычную оперу про семью Витовта поставили в Минске

Уже сегодня на сцене Белгосфилармонии состоится премьера концертной оперы «Вялікае Княства Любові». Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – композитор, педагог – Анна Козлова, режиссер, актер – Игорь Петров и солистка Государственной академической хоровой капеллы им. Г. Ширмы – Ольга Холдина. В чем уникальность этой постановки? Анна Козлова, композитор, педагог:

Мне кажется, уникальность в том, что вместе с режиссером и капеллой Г. Ширмы решили сделать Беларуси подарок, чтобы народ ощутил великую историю белорусского народа и восхитился этой историей, потому что это уникальный народ в самом центре Европы. Мы задумали сделать подарок всему миру, не только Беларуси. Чтобы о нашей истории заговорил весь мир! Игорь Петров, режиссер, актер:

Здесь есть интересные моменты. Любовь – это всегда тайна, это всегда неожиданность, это всегда внутренний хаос, который нужно упорядочить на сцене.

Начинается все с того, что великий князь Кейстут – это отец будущего князя Витовта, из клана вайделотов посещает Бируту, Олю, она играет главную роль. Ольга Холдина, солистка Государственной академической хоровой капеллы им. Г. Ширмы:

Я вайделотка, жрица, я должна всю жизнь быть нетронутой и служить этой богине Прайореме, но появляется прекрасный князь Кейстут и меня похищает в свой замок. И я потом становлюсь матерью великого князя Витовта. Какие мотивы вы пытались передать при помощи музыки? Анна Козлова:

Там есть языческие напевы. Богиня Прайорема будет там сидеть под золотистым балдахином, потом она будет петь благословение. Там представлено язычество, потом как хор грянет, так там уже православная музыка зазвучит.