«Представлено язычество, потом уже православная музыка зазвучит». Необычную оперу про семью Витовта поставили в Минске
Уже сегодня на сцене Белгосфилармонии состоится премьера концертной оперы «Вялікае Княства Любові».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – композитор, педагог – Анна Козлова, режиссер, актер – Игорь Петров и солистка Государственной академической хоровой капеллы им. Г. Ширмы – Ольга Холдина.
В чем уникальность этой постановки?
Анна Козлова, композитор, педагог:
Мне кажется, уникальность в том, что вместе с режиссером и капеллой Г. Ширмы решили сделать Беларуси подарок, чтобы народ ощутил великую историю белорусского народа и восхитился этой историей, потому что это уникальный народ в самом центре Европы. Мы задумали сделать подарок всему миру, не только Беларуси. Чтобы о нашей истории заговорил весь мир!
Игорь Петров, режиссер, актер:
Здесь есть интересные моменты. Любовь – это всегда тайна, это всегда неожиданность, это всегда внутренний хаос, который нужно упорядочить на сцене.
Начинается все с того, что великий князь Кейстут – это отец будущего князя Витовта, из клана вайделотов посещает Бируту, Олю, она играет главную роль.
Ольга Холдина, солистка Государственной академической хоровой капеллы им. Г. Ширмы:
Я вайделотка, жрица, я должна всю жизнь быть нетронутой и служить этой богине Прайореме, но появляется прекрасный князь Кейстут и меня похищает в свой замок. И я потом становлюсь матерью великого князя Витовта.
Какие мотивы вы пытались передать при помощи музыки?
Анна Козлова:
Там есть языческие напевы. Богиня Прайорема будет там сидеть под золотистым балдахином, потом она будет петь благословение. Там представлено язычество, потом как хор грянет, так там уже православная музыка зазвучит.
Игорь Петров:
И неслучайно Витовт в обращении поет вместе с хором: «Мой народ, беларускі народ, беларуская родная мова, хай заўжды зіхаціць ад краю да краю, ад мора да мора, ад Айчыны да краю зямлі».
Анна Козлова:
Национальная идея – это главное, что меня заинтересовало в этом всем, поскольку я родилась в Румынии и прожила там достаточное время, но училась уже здесь, я поняла, что белорусский народ заслужил огромное право быть признанным как великая нация. Когда я читала историю, я удивилась, что творили белорусы в Средние века и позже.
Ольга, как Вы считаете, эта тема актуальна?
Ольга Холдина:
Конечно же, я считаю, что эта тема актуальная, и даже молодому поколению нужно знать нашу историю, наши истоки и гордиться нашей историей.