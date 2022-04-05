Подписи Дали и литографии на овечьей шкуре. Во Дворце искусств открылась выставка графики

Новости беларуси. Во Дворце искусств в рамках фестиваля графики открылось сразу пять выставочных проектов. «Бумага и линия» – экспозиция посвящена памяти известного белорусского мастера-печатника Дмитрия Молоткова, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. В выставочном павильоне представлены работы сразу четырех авторов-юбиляров: Андрея Духовникова, Марины Капиловой, Елизаветы Пастушенко и Софии Пискун.

Юлия Анацкая, директор УП «Художественный комбинат»:

Здесь вы увидите работы графиков. Белорусская графика вообще имеет богатую очень историю. Картины представлены здесь в разных техниках. Графики работают в техниках офорта, литографии либо просто графики тушью, карандашом. И здесь вы можете увидеть все эти техники. Елизавета Пастушенко занимается книжной иллюстрацией, а также принимает участие в создании анимационных фильмов на киностудии «Беларусьфильм». Автор показывает в своих работах диаграмму пространства, а также поднимает вопросы добра и зла.

Юлия Анацкая:

Есть очень много техник для графиков. В результате которых получается произведение искусства. И одна из этих техник – это литография. Техника эта была изобретена совершенно случайно. По легенде, любителем-актером, немцем Зенефельдером. Который, написав какой-то чек из прачечной на известняковом камне, который в последующем будет использоваться как литографский камень (мы называем его). И это отпечаталось совершенно случайно на ткани. И таким образом он понял, что можно эту технику использовать для уже дальнейшего тиражирования. И методом оттиска с литографского камня, переводом либо на ткань, либо на бумагу мы получаем вот такую вот литографию.

Особого внимания заслуживает выставка подлинников печатной графики Сальвадора Дали из частных коллекций. Серия иллюстраций «Дон Кихот», главная особенность которой – авторский метод нанесения литографической краски на камни, булетизм. В качестве инструмента художник использовал пневматический пистолет с начиненной тушью дробью и расстреливал краской основу будущей литографии.

На тему «Моисей и монотеизм» Дали исполнил 10 оригинальных литографий на овечьей шкуре. Глубокая печать на пластинах из чистого золота выгравирована мастером с помощью алмазного острия. Серия «Долианские лошади» – фантазии мастера. Состоит из 25 работ, на каждой из которых Дали карандашом оставил свою подпись.

И настоящая коллекционная редкость – «Треуголка». Одноименная повесть рассказывает историю испанского мельника, который наказал пытавшегося соблазнить его жену чиновника.

Юлия Анацкая:

Здесь мы находимся в маленьком таком пространстве, где вы можете увидеть литографии Марины Капиловой. Все эти работы выполнены на базе Белорусского дома графики. Белорусский дом графики – это печатная мастерская с художественного комбината. То бишь Белорусского союза художников, где каждый художник приходит, и, выполняя работы свои на литографском камне, может тиражировать их уже на бумаге. Можно приходить любому художнику. Это абсолютно открытая площадка, куда каждый любитель творчества может попробовать свои силы. В том числе и в литографии.

Проект «История одного камня» представила художница Марина Капилова. Серию работ объединяют место печати и форма литографического камня. Он был найден еще в 1967 году, позже при падении был расколот, вторую жизнь получил уже в заботливых руках мастера.