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Под грифом «Совершенно секретно». Уникальные материалы представлены на выставке «Путь к Победе»

17 марта 2020 12:29
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Новости Беларуси. В Национальной библиотеке Беларуси предлагают пройти «Путь к Победе». Здесь открылась историко-документальная выставка с одноимённым названием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под грифом «Совершенно секретно». Уникальные материалы представлены на выставке «Путь к Победе» -1



Экспозиция отсылает к событиям 75-летней давности. Акцент – на партизанское движение. 30 планшетов знакомят посетителей с историей побед и трагических потерь по фотографиям, картам, плакатам, военным газетам. Многие материалы долгое время хранились в архивах под грифом «совершенно секретно» и сейчас представлены широкой публике впервые.

Под грифом «Совершенно секретно». Уникальные материалы представлены на выставке «Путь к Победе» -3

На открытии выставки 17 марта собрались дипломаты, историки, учёные. Много говорили о том, что никогда не должно повториться, а также о недопущении искажения истории.

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Под грифом «Совершенно секретно». Уникальные материалы представлены на выставке «Путь к Победе» -6

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Это вместе с тем и работы, которые направлены и адресованы современным молодым людям, тем, кто, говорят, любят больше читать с экрана. Вы знаете, у нас сейчас на портале идет проект «100 дней до Победы» и каждый день мы публикуем факсимиле газет, те, которые выходили именно в этот день главное событие.

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Под грифом «Совершенно секретно». Уникальные материалы представлены на выставке «Путь к Победе» -9

Продлится выставка до 6 апреля. Уникальную хронику в ближайшее время планируют оцифровать. А после, как ожидается, экспозицию покажут в других странах.  

# Выставки в Минске # Культура # Роман Мотульский # Фотофакт

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