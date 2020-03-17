Под грифом «Совершенно секретно». Уникальные материалы представлены на выставке «Путь к Победе»

Новости Беларуси. В Национальной библиотеке Беларуси предлагают пройти «Путь к Победе». Здесь открылась историко-документальная выставка с одноимённым названием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Экспозиция отсылает к событиям 75-летней давности. Акцент – на партизанское движение. 30 планшетов знакомят посетителей с историей побед и трагических потерь по фотографиям, картам, плакатам, военным газетам. Многие материалы долгое время хранились в архивах под грифом «совершенно секретно» и сейчас представлены широкой публике впервые.

На открытии выставки 17 марта собрались дипломаты, историки, учёные. Много говорили о том, что никогда не должно повториться, а также о недопущении искажения истории. Самый необдуманный поступок – выбор профессии. Роман Мотульский в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Это вместе с тем и работы, которые направлены и адресованы современным молодым людям, тем, кто, говорят, любят больше читать с экрана. Вы знаете, у нас сейчас на портале идет проект «100 дней до Победы» и каждый день мы публикуем факсимиле газет, те, которые выходили именно в этот день – главное событие. Дмитрий Мезенцев на выставке «Путь к Победе»: Очень важно говорить с почитанием о том подвиге