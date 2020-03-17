«Хочу на каждую встречу приводить белорусского писателя». Анна Чиж-Литаш открывает книжный клуб

Анна Чиж-Литаш, писательница: Это, вообще, такое книжное пространство, где собираются книголюбы Минска. Сюда приходят люди как почитать книгу, взять ее как в библиотеке, и здесь можно купить книгу.

Моя писательская карьера началась именно отсюда. Меня впервые сюда пригласили на интервью. Сейчас у меня открывается свой книжный клуб. Это такое бесплатное мероприятие для людей, которые ценят и любят литературу, особенно белорусскую. Я хочу на каждую встречу приводить белорусского писателя, мы будем с ним сидеть, я буду задавать ему вопросы.