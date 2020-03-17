Прямой эфир

«Хочу на каждую встречу приводить белорусского писателя». Анна Чиж-Литаш открывает книжный клуб

17 марта 2020 09:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как началась писательская карьера Анны Чиж-Литаш, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Анна Сушкова, корреспондент:
Что это за место? Что с ним связано?

Анна Чиж-Литаш, писательница:
Это, вообще, такое книжное пространство, где собираются книголюбы Минска. Сюда приходят люди как почитать книгу, взять ее как в библиотеке, и здесь можно купить книгу.

Анна Чиж-Литаш: «У меня такая миссия – я хочу в своих книгах показывать жизнь реальных людей»

«Хочу на каждую встречу приводить белорусского писателя». Анна Чиж-Литаш открывает книжный клуб-1

Моя писательская карьера началась именно отсюда. Меня впервые сюда пригласили на интервью. Сейчас у меня открывается свой книжный клуб. Это такое бесплатное мероприятие для людей, которые ценят и любят литературу, особенно белорусскую. Я хочу на каждую встречу приводить белорусского писателя, мы будем с ним сидеть, я буду задавать ему вопросы.

«Хочу на каждую встречу приводить белорусского писателя». Анна Чиж-Литаш открывает книжный клуб-3

Какая любимая книга писательницы? Как началась писательская карьера Анны Чиж-Литаш? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

«Хочу на каждую встречу приводить белорусского писателя». Анна Чиж-Литаш открывает книжный клуб-5
# Белорусская литература # Культура # Анна Чиж-Литаш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Энциклопедия быта и сериалы из шаржей. Показываем уникальные партизанские журналы
17 марта 2020 08:01

Энциклопедия быта и сериалы из шаржей. Показываем уникальные партизанские журналы

Узоры местных деревень. В Копыльском районе представлена уникальная выставка поясов и полотенец
16 марта 2020 16:01

Узоры местных деревень. В Копыльском районе представлена уникальная выставка поясов и полотенец

«Надо быть красивой, радоваться жизни». В Бресте прошёл конкурс «Миллениум»
16 марта 2020 08:42

«Надо быть красивой, радоваться жизни». В Бресте прошёл конкурс «Миллениум»