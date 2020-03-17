Энциклопедия быта и сериалы из шаржей. Показываем уникальные партизанские журналы

Здесь фрицы летают, как саранча, а Гитлер сверкает в виде черепа. На выцветших страницах горят заголовки – «Отомстим за сожженные деревни! За брата и отца!» Вся жизнь народных мстителей в рукописных партизанских журналах. Каждый из них – реликвия.

Наталья Филиппович, ведущий научный сотрудник отдела письменных и изобразительных источников Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Это своеобразные баллады о военной молодости, венок сонетов, живые документы человеческой души. Рассказывает о том, как вчера в бою погиб его боевой товарищ, как он вырвался из плена.

Строчки, пропитанные слезами радости и горя, писали на обоях и тетрадных листах. Передавали из отряда в отряд и устраивали публичные чтения, чтобы поднять боевой дух.

Уже в феврале 1942 года на Могилевщине выпустили первый рукописный журнал. «Мы победим», «Мститель», «Пламя» – названия говорили сами за себя. Подвиги «красных» прославляли в каждом номере. Свое слово в надежду внес бравый разведчик, художник Генрих Бжезовский.

Римма Рум, старший научный сотрудник отдела вещевых источников Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В перерывах между боями он оформил большое количество партизанских журналов, боевых листков, стенных газет и в том числе делал зарисовки. В нашем музее хранится более 100 его рисунков. Главным образом – это портретная галерея народных мстителей. В ней вы можете видеть людей, закаленных в борьбе.

«Рогачевские партизаны» – энциклопедия быта. Летопись рассказывает, как спасались от вшей и прожаривали белье над костром, ставили банки и лечились отварами трав, пекли лепешки на лопатах, а для хлеба строили русскую печь. Такого вы не найдете в учебниках.

Уроженец Днепропетровска Владимир Суховерхов был художником и связным отряда «Пламя» в Минской области. Мастерски зарисовывал жизнь в землянках и войну с мародерством. Римма Рум:

В них он изобразил именно быт, как жили партизаны в перерывах между боями, а также партизанские землянки, лагерь, как он строился, кухню и типографию. Он участвовал в боевых операциях, в рельсовой войне.

Наталья Филиппович:

Хранили их вместе с партийными документами. Когда блокада шла на то или иное формирование, их упаковывали во что было, например, в металлические ящики из-под патронов. Семье Диденко, которая попала в отряд «Кутузовец», в 1944 году при блокаде удалось завернуть шедевры в мешковину и закопать. Так 9 журналов дошли до наших дней. Три дня Григорий и его жена Зинаида с младенцем простояли в болоте. Замершие, искусанные комарами, пили грязную воду, чтобы выжить. Но цена за подвиг оказалась высока. Из-за хронической болезни артист филармонии Григорий Диденко ушел в самом расцвете сил. Его искрометные частушки взбодрили сотни бойцов.

Наталья Филиппович:

Вот «Комсомол Рогачевщины», этот журнал оформлен москвичом Сергеем Григорьевичем Романовым. Он сбежал из плена, со временем стал партизаном и он мастер таких мини-плакатиков. На сегодняшний день это комиксы.