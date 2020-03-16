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Узоры местных деревень. В Копыльском районе представлена уникальная выставка поясов и полотенец

16 марта 2020 16:01
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Новости Беларуси. В Копыльском районном центре ткачества представлена уникальная выставка работ, которая была сделана для областного конкурса «Весенний букет» и получила первое место, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Узоры местных деревень. В Копыльском районе представлена уникальная выставка поясов и полотенец-1

Это полотенца и пояса, на которых нанесены узоры, характерные именно для местных деревень. Кстати, в создании изделий участвовали не только мастера, но и ученики – жители деревни Семежево, занимающиеся в центре. Этот центр – один из лидеров по возрождению народной культуры, традиционный участник и победитель многих тематических конкурсов.

Узоры местных деревень. В Копыльском районе представлена уникальная выставка поясов и полотенец-4

Татьяна Волкова, директор Копыльского районного центра ткачества:
Шмат у якіх конкурсах удзельнічаем. У 2018 годзе мы былі ўдастоены дыплома за лепшую калекцыю работ, у 2019 годзе нам была прысвоена грамата за першае месца, раённаму цэнтру ткацтва. Акрамя гэтага, мы ўдзельнічаем і ў такіх конкурсах, як «Матчыны кросны», «Калыска талентаў», «Млечны шлях ад рук бабулі», дарэчы, які на нашай зямлі праходзіць.

Узоры местных деревень. В Копыльском районе представлена уникальная выставка поясов и полотенец-7

Также в экспозиции представлена коллекция работ, созданных за последний год.

Узоры местных деревень. В Копыльском районе представлена уникальная выставка поясов и полотенец-10

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Татьяна Волкова # Фотофакт

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