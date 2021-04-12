«Почувствовал запах шикарных духов». Дирижёр оркестра о знакомстве с Тамарой Гвердцители

Легко скользить по музыкальным волнам помогает главный дирижер Виталий Кульбаков. Каждый взмах его руки несет определенный смысл, а сам он направляет такой сложный корабль, как оркестр, рассказали в программе « Минск и минчане » на СТВ.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь: Сегодня вы увидели только прочтение. Пришли к нам шесть аранжировок новых композиций Тамары Михайловны, вот они у меня на дирижерском пульте. «Молитва», «Мотив любви», «Скрипка граэ», «Оркестр любви». Также она будет исполнять из репертуара «Песняров» композицию «Чырвоная ружа».

В это трудно поверить, но Виталий Кульбаков знаком со звездой мирового уровня без малого 20 лет. Как и многие музыкальные встречи, эта состоялась в северной культурной столице Беларуси.

Виталий Кульбаков:

Многие молодые музыканты не помнят этот момент. Период 2003-2006 годов на «Славянском базаре», она участвовала с нами в концерте, пела композицию «Майское небо». Вы понимаете, «Славянский базар» – это концерт под открытым небом, open air. Я понял, что артистка уже на сцене, потому что почувствовал запах шикарных духов – кто-то главный уже стоит на сцене. Обернулся, а на сцене уже стояла Тамара Михайловна.