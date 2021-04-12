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«Почувствовал запах шикарных духов». Дирижёр оркестра о знакомстве с Тамарой Гвердцители

12 апреля 2021 13:44
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Легко скользить по музыкальным волнам помогает главный дирижер Виталий Кульбаков. Каждый взмах его руки несет определенный смысл, а сам он направляет такой сложный корабль, как оркестр, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Почувствовал запах шикарных духов». Дирижёр оркестра о знакомстве с Тамарой Гвердцители-1

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:
Сегодня вы увидели только прочтение. Пришли к нам шесть аранжировок новых композиций Тамары Михайловны, вот они у меня на дирижерском пульте. «Молитва», «Мотив любви», «Скрипка граэ», «Оркестр любви». Также она будет исполнять из репертуара «Песняров» композицию «Чырвоная ружа».

«Почувствовал запах шикарных духов». Дирижёр оркестра о знакомстве с Тамарой Гвердцители-4

В это трудно поверить, но Виталий Кульбаков знаком со звездой мирового уровня без малого 20 лет. Как и многие музыкальные встречи, эта состоялась в северной культурной столице Беларуси.

Виталий Кульбаков:
Многие молодые музыканты не помнят этот момент. Период 2003-2006 годов на «Славянском базаре», она участвовала с нами в концерте, пела композицию «Майское небо». Вы понимаете, «Славянский базар» это концерт под открытым небом, open air. Я понял, что артистка уже на сцене, потому что почувствовал запах шикарных духов кто-то главный уже стоит на сцене. Обернулся, а на сцене уже стояла Тамара Михайловна.

«Почувствовал запах шикарных духов». Дирижёр оркестра о знакомстве с Тамарой Гвердцители-7

Шлейф духов поп-дивы «потянул» за собой целую концертную программу на одной из самых крупных площадок страны, потом другую, третью. И каждый раз – аншлаг. Полный зал, выступления на бис. Этот успех можно смело разделить на два, ведь грузинская певица и главный дирижер белорусского оркестра сразу нашли общий язык.

Виталий Кульбаков:
Мне нравятся профессионалы, которые понимают дирижера с первого слова. Работа проходит очень легко.

«Выступать с музыкантом такого уровня – непростой шаг». Как Президентский оркестр готовится к концерту Тамары Гвердцители? Подробности здесь.

# Знаменитости # Культура # Виталий Кульбаков # Тамара Гвердцители # Фотофакт

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