«Выступать с музыкантом такого уровня – непростой шаг». Как Президентский оркестр готовится к концерту Тамары Гвердцители?
Совсем скоро во Дворце Республики в дополнение к этой волшебной музыке зазвучит неподражаемый голос Тамары Гвердцители, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. А пока Президентский оркестр готовится к грандиозному событию, мы понаблюдали за творческим процессом.
Сергей Лапко, артист Президентского оркестра Республики Беларусь (саксофон):
Очень душевный концерт, в нем представлена как современная музыка, так и классика, и советская музыка. Кроме того, Тамара Михайловна поет песни на грузинском, на еврейском и на русском языках. Это всегда заводит публику, это всегда интересно и для музыканта.
Грузинская дива приезжает в Минск не в первый раз. И всегда ее визит производит огромное впечатление не только на слушателей, но и на самих музыкантов. Однако, как признается первая скрипка Президентского оркестра, это не только яркие эмоции – высоким требованиям нужно соответствовать.
Таисия Лосьмакова, концертмейстер Президентского оркестра Республики Беларусь (скрипка):
Выступать с музыкантом такого уровня, такого богатого сценического опыта – это всегда непростой шаг. Мы ставим задачи соответствовать, чтобы не только получать вдохновение, удовольствие, но, прежде всего, быть на должном уровне.
Чаще всего в кулуарах обсуждают глубокий драматический сопрано певицы. Но мало кто помнит, что народная артистки России и Грузии – профессиональный музыкант.
Александр Данилов, артист Президентского оркестра Республики Беларусь (клавишные инструменты), солист Белорусской государственной филармонии, преподаватель БГАМ:
Она окончила консерваторию, класс фортепиано. Она пианистка, сама прекрасно владеет инструментом, поэтому при подготовке к концерту, когда она приезжает на площадку, всегда хочется поинтересоваться, какую краску лучше, какой нюанс, что хотелось бы передать в песне? Мнение Тамары Михайловны очень ценно.
Правда, сегодня сверять темпы и тональности приходится дистанционно. Сам концерт будет длиться не менее двух часов. В программу войдут 12 хорошо знакомых композиций, среди которых любимые нами «Шербургские зонтики», «Виват, король», «Молитва» и еще 10 песен из нового репертуара.
Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:
Осталось две недели до концерта, и 24 апреля в Большом зале Дворца Республики, дорогие зрители, мы ждем вас на концерт народной артистки Грузии и России Тамары Михайловны Гвердцители.
Событие важное, но не единственное. Президентский оркестр активно осваивает новые площадки.
Виталий Кульбаков:
Каждый оркестр пытается чем-то удивить зрителя. Кто-то шоу, кто-то локацией, сыграть на необыкновенных местах. Допустим, на горе. Посмотрите, проводится много фестивалей. Есть исторический ландшафт. Мы тоже будем развиваться в этих сферах.
Выращивает в кабинете зелень, а в руках всегда держит простой карандаш. Какой он, первый дирижёр страны? Подробности далее.