«Выступать с музыкантом такого уровня – непростой шаг». Как Президентский оркестр готовится к концерту Тамары Гвердцители?

Совсем скоро во Дворце Республики в дополнение к этой волшебной музыке зазвучит неподражаемый голос Тамары Гвердцители, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. А пока Президентский оркестр готовится к грандиозному событию, мы понаблюдали за творческим процессом.

Сергей Лапко, артист Президентского оркестра Республики Беларусь (саксофон):

Очень душевный концерт, в нем представлена как современная музыка, так и классика, и советская музыка. Кроме того, Тамара Михайловна поет песни на грузинском, на еврейском и на русском языках. Это всегда заводит публику, это всегда интересно и для музыканта.

Грузинская дива приезжает в Минск не в первый раз. И всегда ее визит производит огромное впечатление не только на слушателей, но и на самих музыкантов. Однако, как признается первая скрипка Президентского оркестра, это не только яркие эмоции – высоким требованиям нужно соответствовать.

Таисия Лосьмакова, концертмейстер Президентского оркестра Республики Беларусь (скрипка):

Выступать с музыкантом такого уровня, такого богатого сценического опыта – это всегда непростой шаг. Мы ставим задачи соответствовать, чтобы не только получать вдохновение, удовольствие, но, прежде всего, быть на должном уровне.

Чаще всего в кулуарах обсуждают глубокий драматический сопрано певицы. Но мало кто помнит, что народная артистки России и Грузии – профессиональный музыкант.

Александр Данилов, артист Президентского оркестра Республики Беларусь (клавишные инструменты), солист Белорусской государственной филармонии, преподаватель БГАМ:

Она окончила консерваторию, класс фортепиано. Она пианистка, сама прекрасно владеет инструментом, поэтому при подготовке к концерту, когда она приезжает на площадку, всегда хочется поинтересоваться, какую краску лучше, какой нюанс, что хотелось бы передать в песне? Мнение Тамары Михайловны очень ценно.

Правда, сегодня сверять темпы и тональности приходится дистанционно. Сам концерт будет длиться не менее двух часов. В программу войдут 12 хорошо знакомых композиций, среди которых любимые нами «Шербургские зонтики», «Виват, король», «Молитва» и еще 10 песен из нового репертуара.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Осталось две недели до концерта, и 24 апреля в Большом зале Дворца Республики, дорогие зрители, мы ждем вас на концерт народной артистки Грузии и России Тамары Михайловны Гвердцители.