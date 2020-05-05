Почитать издания XIV века онлайн и посоветоваться с библиотекарем в чате. К чему ещё есть доступ в Нацбиблиотеке
Национальная библиотека сегодня закрыта для посетителей, до улучшения эпитситуации книги предлагают читать онлайн. Здесь расширили доступ к электронным материалам, среди них есть и совсем новые актуальные ресурсы. К чему есть доступ в Нацбиблиотеке, узнали в программе «Большой город».
Елена Тулупова, заведующая отделом Национальной библиотеки Беларуси:
Многие производители баз данных, известные агрегаторы информационных электронных ресурсов в настоящее время открыли доступ к лицензионным ресурсам и предоставляют доступ всем желающим. Через наш портал можно выйти на эти ресурсы, там много научных материалов, написанных вот буквально «с колес» в последнее время.
Минчане не стали чаще пользоваться электронными ресурсами в работе, учебе и самообразовании, а библиотека готова предоставить из своих фондов даже уникальные белорусские издания XIV-XVIII веков в электронном формате.
Проконсультироваться у библиотекаря можно в онлайн-чате и по электронной почте. Виртуальный читальный зал открыт для каждого желающего, даже если вы не записаны в библиотеке. И из дома выходить не надо, и читать можно совершенно в любое удобное для себя время.