Почитать издания XIV века онлайн и посоветоваться с библиотекарем в чате. К чему ещё есть доступ в Нацбиблиотеке

Национальная библиотека сегодня закрыта для посетителей, до улучшения эпитситуации книги предлагают читать онлайн. Здесь расширили доступ к электронным материалам, среди них есть и совсем новые актуальные ресурсы. К чему есть доступ в Нацбиблиотеке, узнали в программе «Большой город».

Елена Тулупова, заведующая отделом Национальной библиотеки Беларуси:

Многие производители баз данных, известные агрегаторы информационных электронных ресурсов в настоящее время открыли доступ к лицензионным ресурсам и предоставляют доступ всем желающим. Через наш портал можно выйти на эти ресурсы, там много научных материалов, написанных вот буквально «с колес» в последнее время.

Минчане не стали чаще пользоваться электронными ресурсами в работе, учебе и самообразовании, а библиотека готова предоставить из своих фондов даже уникальные белорусские издания XIV-XVIII веков в электронном формате.