Почему Юлианна Караулова пела «Ты не такой» на крыше?

Певица Юлианна Караулова в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Вас есть очень интересное видео, где Вы эту песню поёте тоже под гитару на какой-то крыше, на высоте неописуемой. Что это такое было? Спонтанное желание спеть ещё раз на воздухе?

Юлианна Караулова:

Нет, на самом деле, всё намного прозаичнее. Потому что, когда вышла песня, естественно, люди знали, что это пою я. До этого они меня ассоциировали, в основном, с группой 5sta Family. И сольные песни я пела немножко по-другому. То есть, понятно, что там тембр узнаваемый остался, но манера исполнения чуть-чуть была другая. И было очень много комментариев: «Да она вживую так никогда не споёт». И мы хотели вначале записать просто где-то на природе, мы оббегали вокруг тут, вокруг студии все парки.

Пока выставляли свет, звук, чтобы это нормально снять, начался просто нереальный ливень.

Мы попали под, действительно, дождь стеной. Я под такой дождь никогда не попадала. У нас промокло всё оборудование, у нас был микрофон студийный – мы думали, что мы его потеряли. Это было очень обидно, потому что это – очень дорогой, семьдесят какого-то года микрофон крутой аналоговый. В общем, всё это было как-то так: с одной стороны – весело, с другой стороны – не очень. В итоге дождь закончился, мы были все насквозь мокрые. И мы решили попробовать снять на крыше здания здесь рядом.