Юлианна Караулова: было очень сложно петь – могла три песни, но не полуторачасовой концерт

Певица Юлианна Караулова в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы ведь такая, не случайная, ниоткуда взявшаяся девушка. Вы – финалистка «Фабрики звёзд-5», Вы закончили Гнесинку по классу эстрадного вокала. Профессиональное образование – из того, что касается нынешнего, скажем шоу-бизнеса, оно даёт, кроме диплома, какую-то помощь. Или, в общем-то, это был момент самоутверждения?

Юлианна Караулова:

Я бы сказала, что диплом лично мне ничего не даёт. Кроме, простите, каких-нибудь понтов – сказать, что у меня красный диплом.

И то, мне кажется, так себе понты.

В наше время очень много, действительно, интеллигентных, образованных людей, поэтому кичиться абсолютно нечем. Мне, скорее, это дало понимание профессии. И то, что я чувствую себя в этом намного увереннее. Потому что, безусловно, очень много музыкантов, у которых нет профессионального образования и они очень хороши, мегаталантливы. Бывают даже случаи, когда такие люди без образования – они лучшие в своём деле.

И большинство случаев таких.

Юлианна Караулова:

Я бы не сказала, что таких случаев – большинство. Всегда есть исключения из правил. Да, есть Стив Джобс, который не доучился, но при этом стал абсолютным гением и примером для подражания. Таких примеров, действительно, много, но такие люди встречаются один на тысячу. Когда там талант, навык, любое умение, что угодно подкреплено уже какими-то, действительно, профессиональными качествами, какой-то теоретической базой, то грани этого таланта, навыка, чего угодно – они играют намного больше и, действительно, это помогает. То есть, я не знаю ни одного человека, которому бы это помешало.

Есть мнения, бытуют, что учиться не надо, особенно вокалистам.

И я помню, что, как раз, когда я была на «Фабрике звёзд», мой продюсер на тот момент – Максим Фадеев – говорил мне, что: «Тебе не надо учиться, потому что у тебя такой интересный тембр. Немножко неправильный, но в этом его «фишка». А вот, если ты сейчас пойдёшь учиться в Гнесинку, в эстрадно-джазовое училище – все эти педагоги всех воспитывают под одну гребёнку. И вот ты будешь такая же, как все, ничем не отличающаяся». Я с ним здесь не очень согласна, потому что да, безусловно, может быть, у меня там были какие-то природные данные, природная какая-то «фишка» в голосе, но мне было очень сложно петь, потому что я понятия не имела, что такое дыхание, как это правильно практиковать. Я могла спеть три песни, но я не могла отработать, условно, полуторачасовой концерт, потому что, чтобы отработать полуторачасовой концерт вживую, помимо каких-то природных данных, нужно обладать какой-то техникой.