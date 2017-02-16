Юлианна Караулова о своём успехе: смогли прорвать стену, которая очень долго мне не поддавалась

Певица Юлианна Караулова в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Большое спасибо за то, что нашли возможность для такой встречи. Я так понимаю, что мы на Вашем рабочем месте. Вернее, наверное, это – рабочее место Вашего жениха, в большей степени? Юлианна Караулова, певица:

Да. И моё периодически тоже бывает. Но, в основном, тут он заседает. Знаете, он стал очень знаменитым после того, как сделал Вам предложение прямо во время телевизионной съёмки новогодней программы.



Юлианна Караулова:

Да.

Он, конечно, на самом деле, не преследовал этой цели. Но так вышло и, безусловно, к нему сейчас – повышенное внимание. Он – человек, который обычно находится «за кадром», поэтому для него это – немножко... Он и сегодня «за кадром», но у вас очень тёплые отношения, я обратил внимание. Юлианна Караулова:

Да. Юлианна, теперь о Вашей знаменитости. Посмотрите, какая история – через несколько дней мы ждём Вас в Минске в рамках очень большого шоу на самой главной арене Беларуси. и, знаете, на афише Вы – самая главная «звезда». Более того, посмотрите телевизионные программы главных российских телеканалов – ведущие как-то загадочно, с придыханием, говорят: «Ну, и, конечно, Юлианна Караулова. Она сейчас везде». Как Вы думаете, почему? Это что такое? Как бы, сейчас все продюсеры страны Вас продвигают? Или этот фантастический успех – случайность? Юлианна Караулова: Ну, я бы не назвала этот успех фантастическим, потому что, безусловно, есть куда расти. Но мне приятно, что Вы так отзываетесь, спасибо большое. Это – результат достаточно большого пути, как я рассказывала Андрею Малахову и рассказываю сейчас Вам. Мы, действительно, много работали вместе с моей командой. У меня нет кучи продюсеров, мной занималась супружеская пара и, конечно же, Андрей Чёрный – мой, в общем, жених. Мы все вместе всё это делали. Ещё у меня есть директор – Паша Назаров. И ещё есть, конечно, огромное количество людей, которые работают вместе с нами, целая команда. И, безусловно, всё, что происходит со мной – это исключительно общая заслуга, а не моя. Потому что мы смогли прорвать вот эту стену, которая очень долго мне не поддавалась, только все вместе. Надо сказать, что, в общем, немаловажная часть в этом успехе – это песня. Песня, которую написала, кстати, моя землячка, моя добрая знакомая Татьяна Липницкая, вообще, больше всем известная, как Бьянка. Правда, что вы сидели на кухне и, в общем, обсуждали: «Как бы нам сочинить хит?» Юлианна Караулова:

Да, абсолютная правда. И песня, действительно, родилась случайно. И я честно скажу, что никто не ожидал, что она станет таким хитом. Даже Бьянка не ожидала. И, конечно, когда мы её делали, когда мы её выпускали – мы надеялись на то, что её услышат люди, на то, что они её полюбят. Но мы не ожидали, что это произойдёт так молниеносно, и что, действительно, она станет хитом такого масштаба.

А у Вас есть очень интересное видео, где Вы эту песню поёте тоже под гитару на какой-то крыше, на высоте неописуемой. Что это такое было? Спонтанное желание спеть ещё раз на воздухе?

Юлианна Караулова:

Нет, на самом деле, всё намного прозаичнее. Потому что, когда вышла песня, естественно, люди знали, что это пою я. До этого они меня ассоциировали, в основном, с группой 5sta Family. И сольные песни я пела немножко по-другому. То есть, понятно, что там тембр узнаваемый остался, но манера исполнения чуть-чуть была другая.

И было очень много комментариев: «Да она вживую так никогда не споёт». И мы хотели вначале записать просто где-то на природе, мы оббегали вокруг тут, вокруг студии все парки. Пока выставляли свет, звук, чтобы это нормально снять, начался просто нереальный ливень. Мы попали под, действительно, дождь стеной. Я под такой дождь никогда не попадала. У нас промокло всё оборудование, у нас был микрофон студийный – мы думали, что мы его потеряли. Это было очень обидно, потому что это – очень дорогой, семьдесят какого-то года микрофон крутой аналоговый. В общем, всё это было как-то так: с одной стороны – весело, с другой стороны – не очень. В итоге дождь закончился, мы были все насквозь мокрые. И мы решили попробовать снять на крыше здания здесь рядом. А почему же люди не доверяют тому, что Вы исполняете? Вы ведь такая, не случайная, ниоткуда взявшаяся девушка. Вы – финалистка «Фабрики звёзд-5», Вы закончили Гнесинку по классу эстрадного вокала. Юлианна Караулова:

Потому что, в принципе, людям свойственен скепсис некий. Потому что люди всегда во всё ищут подвох. И, если им кажется, что это хорошо – то должно же быть что-то, что не так. А профессиональное образование, Гнесинка – из того, что касается нынешнего, скажем шоу-бизнеса, она даёт, кроме диплома, какую-то помощь. Или, в общем-то, это был момент самоутверждения? Юлианна Караулова: Я бы сказала, что диплом лично мне ничего не даёт. Кроме, простите, каких-нибудь понтов – сказать, что у меня красный диплом. И то, мне кажется, так себе понты. В наше время очень много, действительно, интеллигентных, образованных людей, поэтому кичиться абсолютно нечем. Мне, скорее, это дало понимание профессии. И то, что я чувствую себя в этом намного увереннее. Потому что, безусловно, очень много музыкантов, у которых нет профессионального образования и они очень хороши, мегаталантливы. Бывают даже случаи, когда такие люди без образования – они лучшие в своём деле. И большинство случаев таких. Юлианна Караулова:

Я бы не сказала, что таких случаев – большинство. Всегда есть исключения из правил. Да, есть Стив Джобс, который не доучился, но при этом стал абсолютным гением и примером для подражания. Таких примеров, действительно, много, но такие люди встречаются один на тысячу. Когда там талант, навык, любое умение, что угодно подкреплено уже какими-то, действительно, профессиональными качествами, какой-то теоретической базой, то грани этого таланта, навыка, чего угодно – они играют намного больше и, действительно, это помогает. То есть, я не знаю ни одного человека, которому бы это помешало. Есть мнения, бытуют, что учиться не надо, особенно вокалистам. И я помню, что, как раз, когда я была на «Фабрике звёзд», мой продюсер на тот момент – Максим Фадеев – говорил мне, что: «Тебе не надо учиться, потому что у тебя такой интересный тембр. Немножко неправильный, но в этом его «фишка». А вот, если ты сейчас пойдёшь учиться в Гнесинку, в эстрадно-джазовое училище – все эти педагоги всех воспитывают под одну гребёнку. И вот ты будешь такая же, как все, ничем не отличающаяся». Я с ним здесь не очень согласна, потому что да, безусловно, может быть, у меня там были какие-то природные данные, природная какая-то «фишка» в голосе. Но мне было очень сложно петь, потому что я понятия не имела, что такое дыхание, как это правильно практиковать. Я могла спеть три песни, но я не могла отработать, условно, полуторачасовой концерт, потому что, чтобы отработать полуторачасовой концерт вживую, помимо каких-то природных данных, нужно обладать какой-то техникой. Юлианна, я хотел несколько вопросов задать о Ваших видеоклипах. У Вас две композиции, так или иначе, связаны с космической темой, но космическую тему Вы практически там не затрагиваете. Во всяком случае, в одном уникальная пара танцует – такое впечатление, что Вы нашли где-то с другой планеты. Юлианна Караулова:

И, на самом деле, за буквально меньше, чем месяц до этого, мы выпустили другую песню – «Хьюстон». И мы делали на неё ставку. Но после того, как прошёл эфир этой программы с песней «Внеорбитные» – песня на следующий же день возглавила iTunes, её начали просто супербурно скачивать. Естественно, люди стали требовать клип. И как-то так получилось, хотя мы этого совсем не планировали, песня «пошла в народ», стала хитом.

И впервые, по крайней мере, в моей практике было такое, что не мы относили сами песню на радиостанции, а нам звонили разные люди с радио и говорили: «Пришлите песню, мы её поставим». То есть, она настолько всем понравилась. Конечно, это было очень приятно.

Юлианна, у меня складывается впечатление, может быть, оно – неверное. Вот Вы рассказываете о том, что это – колоссальный труд, Вы очень долго шли к этому, бились о стенку. А я смотрю на Вас, вижу Ваши выступления – мне кажется, что Вы так легко к этому относитесь. И это так легко произошло. Может быть, это из-за Вашего обаяния или такой нежной улыбки. Как будто это – детская забава.

Юлианна Караулова:

Спасибо. Я не чувствую за Вами такого, как за многими артистами – измождённый труд, уставший от славы и бесконечных выступлений. Где это? Юлианна Караулова:

Для меня это, на самом деле, очень такой классный комплимент, спасибо большое. Потому что мне кажется и всегда казалось, что за любым профессионализмом, за любой тяжёлой работой стоит именно такая лёгкость, которая – то, что видно, условно. Потому что, когда мы смотрим на каких-то профессиональных спортсменов, как они прыгают, катаются, что угодно делают – тебе тоже кажется, что это так легко, что ты там сейчас встанешь на коньки, сделаешь так же. Или там – на лыжи, так же прыгнешь. Но ты себе не представляешь, сколько люди тренировались, сколько они к этому шли, чтобы сделать этот прыжок. И мне приятно, что вот Вы говорите, что есть лёгкость. Это значит, что мы делаем всё правильно и что, наверное, хочется верить, это – профессионально. Вы, наверняка, видите судьбы многих артистов и у большинства, к сожалению, уж так получается: после яркой вспышки, после двух-трёх хитов или очень успешного альбома, больше ничего, как правило, не происходит. Очень немногим удаётся сделать второй фокус, третий фокус, поражать несколько лет. Вы готовы к длинной дистанции, Вы предполагаете, что для этого надо делать? Для того, чтобы не остаться с песней «Внеорбитные» в памяти? Юлианна Караулова:

Я не то, чтобы готова. Я, в принципе, настраивалась изначально на длинную дистанцию.

Конечно, можно строить какие угодно планы, рассмешить Бога, но ты никогда не знаешь, что произойдёт и как сложится твоя жизнь дальше, но мы, действительно, планируем играть вдолгую. И так интереснее, так правильнее. Должна быть определённая концепция, должно быть понимание пути, должно быть желание развиваться, расти, что-то делать. Просто очень часто бывают такие истории, что люди, добиваясь чего-либо, расслабляются и начинают почивать на лаврах.

Вы сами говорите, что у Вас, прямо цитирую: «Шило в одном месте». Что Вы не будете сидеть никогда долго взаперти. Знаете, как говорят: «Если хочешь узнать, какой станет твоя жена – посмотри на её маму». Вот Вы, в этом смысле, похожи на свою маму? Она у Вас тоже такой «живчик».

Юлианна Караулова:

Я бы не сказала, что я похожа на свою маму. Я, скорее, наверное, по характеру больше на папу похожа, хотя… Мне кажется, я такой симбиоз мамы и папы. У меня, в принципе, мама немножко другой по темпераменту человек. Она, наверное, больше – не флегматик, но не стопроцентный холерик, однозначно. Она немножко другая. Вы-то холериком себя считаете? Юлианна Караулова:

Я – да. А Андрей вот в вашем дуэте – человек, который, как бы, успокаивает Вашу бурлящую страсть? Юлианна Караулова:

Я бы не сказала. Все почему-то так думают. Но Андрей, на самом деле, очень эмоциональный человек. В силу, может быть, своей там творческой очень ярко выраженной составляющей. И, наверное, больше я его успокаиваю, чем он меня. Он решился на такое признание: в присутствии колоссального количества телекамер, во время съёмок новогоднего шоу – для того, чтобы у Вас не было шанса отказать? Юлианна Караулова:

Шанс отказать есть всегда, мне кажется. Вы ему, по-моему, что-то очень такое смешное сказали. Юлианна Караулова: Да, сказала: «Ты что – дурак?» Но я просто не ожидала, правда, я не знала, для меня это было сюрпризом. И, если честно, я вначале очень разозлилась, потому что мне всегда казалось, что это должно происходить при каких-то более сдержанных и интимных обстоятельствах. А не в присутствии двухсот человек «массовки», четырёх кинокамер, крана и как-то всё мне это казалось не очень уместным на тот момент. Но Вы предполагаете, что, в общем-то, если Вы выбираете себе такой путь, что большая часть Вашей жизни будет на виду, она сейчас уже на виду. Юлианна Караулова:

Мне кажется, что это всё очень относительно, и с какой стороны на это посмотреть. Ну, вот посмотрите – Вы сейчас разместили фотографию. Даже я, готовясь к нашей встрече – очень быстро она у меня всплыла просто в Интернете. Фотография – Вы там, по-моему, так и написали: «Вот я без мейк-апа, без фильтров. И уже без понтов». А почему без понтов? Потому что уже замуж позвали?



Юлианна Караулова:

Да нет. Просто это шутка на тему того, что, когда девушка накрашенная, разодетая – она чувствует себя более уверенно. И даже Андрей там надо мной периодически шутит, что, когда я прихожу домой, смываю макияж, снимаю каблуки – я не то, чтобы совершенно другой человек, но я становлюсь обычной девочкой.