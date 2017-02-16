Юлианна Караулова о своём успехе: смогли прорвать стену, которая очень долго мне не поддавалась

Певица Юлианна Караулова в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Большое спасибо за то, что нашли возможность для такой встречи. Я так понимаю, что мы на Вашем рабочем месте. Вернее, наверное, это – рабочее место Вашего жениха, в большей степени?
Юлианна Караулова, певица:
Да. И моё периодически тоже бывает. Но, в основном, тут он заседает.
Знаете, он стал очень знаменитым после того, как сделал Вам предложение прямо во время телевизионной съёмки новогодней программы.
Он, конечно, на самом деле, не преследовал этой цели.
Но так вышло и, безусловно, к нему сейчас – повышенное внимание. Он – человек, который обычно находится «за кадром», поэтому для него это – немножко...
Он и сегодня «за кадром», но у вас очень тёплые отношения, я обратил внимание.
Юлианна Караулова:
Да.
Юлианна, теперь о Вашей знаменитости. Посмотрите, какая история – через несколько дней мы ждём Вас в Минске в рамках очень большого шоу на самой главной арене Беларуси. и, знаете, на афише Вы – самая главная «звезда». Более того, посмотрите телевизионные программы главных российских телеканалов – ведущие как-то загадочно, с придыханием, говорят: «Ну, и, конечно, Юлианна Караулова. Она сейчас везде». Как Вы думаете, почему? Это что такое? Как бы, сейчас все продюсеры страны Вас продвигают? Или этот фантастический успех – случайность?
Юлианна Караулова:
Ну, я бы не назвала этот успех фантастическим, потому что, безусловно, есть куда расти.
Но мне приятно, что Вы так отзываетесь, спасибо большое. Это – результат достаточно большого пути, как я рассказывала Андрею Малахову и рассказываю сейчас Вам. Мы, действительно, много работали вместе с моей командой. У меня нет кучи продюсеров, мной занималась супружеская пара и, конечно же, Андрей Чёрный – мой, в общем, жених. Мы все вместе всё это делали. Ещё у меня есть директор – Паша Назаров. И ещё есть, конечно, огромное количество людей, которые работают вместе с нами, целая команда. И, безусловно, всё, что происходит со мной – это исключительно общая заслуга, а не моя.
Потому что мы смогли прорвать вот эту стену, которая очень долго мне не поддавалась, только все вместе.
Надо сказать, что, в общем, немаловажная часть в этом успехе – это песня. Песня, которую написала, кстати, моя землячка, моя добрая знакомая Татьяна Липницкая, вообще, больше всем известная, как Бьянка. Правда, что вы сидели на кухне и, в общем, обсуждали: «Как бы нам сочинить хит?»
Юлианна Караулова:
Да, абсолютная правда. И песня, действительно, родилась случайно. И я честно скажу, что никто не ожидал, что она станет таким хитом.
Даже Бьянка не ожидала.
И, конечно, когда мы её делали, когда мы её выпускали – мы надеялись на то, что её услышат люди, на то, что они её полюбят. Но мы не ожидали, что это произойдёт так молниеносно, и что, действительно, она станет хитом такого масштаба.
А у Вас есть очень интересное видео, где Вы эту песню поёте тоже под гитару на какой-то крыше, на высоте неописуемой. Что это такое было? Спонтанное желание спеть ещё раз на воздухе?
Юлианна Караулова:
Нет, на самом деле, всё намного прозаичнее. Потому что, когда вышла песня, естественно, люди знали, что это пою я. До этого они меня ассоциировали, в основном, с группой 5sta Family. И сольные песни я пела немножко по-другому. То есть, понятно, что там тембр узнаваемый остался, но манера исполнения чуть-чуть была другая.
И было очень много комментариев: «Да она вживую так никогда не споёт».
И мы хотели вначале записать просто где-то на природе, мы оббегали вокруг тут, вокруг студии все парки. Пока выставляли свет, звук, чтобы это нормально снять, начался просто нереальный ливень. Мы попали под, действительно, дождь стеной. Я под такой дождь никогда не попадала. У нас промокло всё оборудование, у нас был микрофон студийный – мы думали, что мы его потеряли. Это было очень обидно, потому что это – очень дорогой, семьдесят какого-то года микрофон крутой аналоговый. В общем, всё это было как-то так: с одной стороны – весело, с другой стороны – не очень.
В итоге дождь закончился, мы были все насквозь мокрые.
И мы решили попробовать снять на крыше здания здесь рядом.
А почему же люди не доверяют тому, что Вы исполняете? Вы ведь такая, не случайная, ниоткуда взявшаяся девушка. Вы – финалистка «Фабрики звёзд-5», Вы закончили Гнесинку по классу эстрадного вокала.
Юлианна Караулова:
Потому что, в принципе, людям свойственен скепсис некий. Потому что люди всегда во всё ищут подвох. И, если им кажется, что это хорошо – то должно же быть что-то, что не так.
А профессиональное образование, Гнесинка – из того, что касается нынешнего, скажем шоу-бизнеса, она даёт, кроме диплома, какую-то помощь. Или, в общем-то, это был момент самоутверждения?
Юлианна Караулова:
Я бы сказала, что диплом лично мне ничего не даёт.
Кроме, простите, каких-нибудь понтов – сказать, что у меня красный диплом. И то, мне кажется, так себе понты. В наше время очень много, действительно, интеллигентных, образованных людей, поэтому кичиться абсолютно нечем. Мне, скорее, это дало понимание профессии. И то, что я чувствую себя в этом намного увереннее. Потому что, безусловно, очень много музыкантов, у которых нет профессионального образования и они очень хороши, мегаталантливы. Бывают даже случаи, когда такие люди без образования – они лучшие в своём деле.
И большинство случаев таких.
Юлианна Караулова:
Я бы не сказала, что таких случаев – большинство. Всегда есть исключения из правил. Да, есть Стив Джобс, который не доучился, но при этом стал абсолютным гением и примером для подражания. Таких примеров, действительно, много, но такие люди встречаются один на тысячу. Когда там талант, навык, любое умение, что угодно подкреплено уже какими-то, действительно, профессиональными качествами, какой-то теоретической базой, то грани этого таланта, навыка, чего угодно – они играют намного больше и, действительно, это помогает. То есть, я не знаю ни одного человека, которому бы это помешало.
Есть мнения, бытуют, что учиться не надо, особенно вокалистам.
И я помню, что, как раз, когда я была на «Фабрике звёзд», мой продюсер на тот момент – Максим Фадеев – говорил мне, что: «Тебе не надо учиться, потому что у тебя такой интересный тембр. Немножко неправильный, но в этом его «фишка». А вот, если ты сейчас пойдёшь учиться в Гнесинку, в эстрадно-джазовое училище – все эти педагоги всех воспитывают под одну гребёнку. И вот ты будешь такая же, как все, ничем не отличающаяся». Я с ним здесь не очень согласна, потому что да, безусловно, может быть, у меня там были какие-то природные данные, природная какая-то «фишка» в голосе.
Но мне было очень сложно петь, потому что я понятия не имела, что такое дыхание, как это правильно практиковать.
Я могла спеть три песни, но я не могла отработать, условно, полуторачасовой концерт, потому что, чтобы отработать полуторачасовой концерт вживую, помимо каких-то природных данных, нужно обладать какой-то техникой.
Юлианна, я хотел несколько вопросов задать о Ваших видеоклипах. У Вас две композиции, так или иначе, связаны с космической темой, но космическую тему Вы практически там не затрагиваете. Во всяком случае, в одном уникальная пара танцует – такое впечатление, что Вы нашли где-то с другой планеты.
Юлианна Караулова:
И, на самом деле, за буквально меньше, чем месяц до этого, мы выпустили другую песню – «Хьюстон». И мы делали на неё ставку. Но после того, как прошёл эфир этой программы с песней «Внеорбитные» – песня на следующий же день возглавила iTunes, её начали просто супербурно скачивать. Естественно, люди стали требовать клип.
И как-то так получилось, хотя мы этого совсем не планировали, песня «пошла в народ», стала хитом.
И впервые, по крайней мере, в моей практике было такое, что не мы относили сами песню на радиостанции, а нам звонили разные люди с радио и говорили: «Пришлите песню, мы её поставим». То есть, она настолько всем понравилась. Конечно, это было очень приятно.
Юлианна, у меня складывается впечатление, может быть, оно – неверное. Вот Вы рассказываете о том, что это – колоссальный труд, Вы очень долго шли к этому, бились о стенку. А я смотрю на Вас, вижу Ваши выступления – мне кажется, что Вы так легко к этому относитесь. И это так легко произошло. Может быть, это из-за Вашего обаяния или такой нежной улыбки. Как будто это – детская забава.
Юлианна Караулова:
Спасибо.
Я не чувствую за Вами такого, как за многими артистами – измождённый труд, уставший от славы и бесконечных выступлений. Где это?
Юлианна Караулова:
Для меня это, на самом деле, очень такой классный комплимент, спасибо большое. Потому что мне кажется и всегда казалось, что за любым профессионализмом, за любой тяжёлой работой стоит именно такая лёгкость, которая – то, что видно, условно. Потому что, когда мы смотрим на каких-то профессиональных спортсменов, как они прыгают, катаются, что угодно делают – тебе тоже кажется, что это так легко, что ты там сейчас встанешь на коньки, сделаешь так же. Или там – на лыжи, так же прыгнешь.
Но ты себе не представляешь, сколько люди тренировались, сколько они к этому шли, чтобы сделать этот прыжок.
И мне приятно, что вот Вы говорите, что есть лёгкость. Это значит, что мы делаем всё правильно и что, наверное, хочется верить, это – профессионально.
Вы, наверняка, видите судьбы многих артистов и у большинства, к сожалению, уж так получается: после яркой вспышки, после двух-трёх хитов или очень успешного альбома, больше ничего, как правило, не происходит. Очень немногим удаётся сделать второй фокус, третий фокус, поражать несколько лет. Вы готовы к длинной дистанции, Вы предполагаете, что для этого надо делать? Для того, чтобы не остаться с песней «Внеорбитные» в памяти?
Юлианна Караулова:
Я не то, чтобы готова.
Я, в принципе, настраивалась изначально на длинную дистанцию.
Конечно, можно строить какие угодно планы, рассмешить Бога, но ты никогда не знаешь, что произойдёт и как сложится твоя жизнь дальше, но мы, действительно, планируем играть вдолгую. И так интереснее, так правильнее. Должна быть определённая концепция, должно быть понимание пути, должно быть желание развиваться, расти, что-то делать. Просто очень часто бывают такие истории, что люди, добиваясь чего-либо, расслабляются и начинают почивать на лаврах.
Вы сами говорите, что у Вас, прямо цитирую: «Шило в одном месте». Что Вы не будете сидеть никогда долго взаперти. Знаете, как говорят: «Если хочешь узнать, какой станет твоя жена – посмотри на её маму». Вот Вы, в этом смысле, похожи на свою маму? Она у Вас тоже такой «живчик».
Юлианна Караулова:
Я бы не сказала, что я похожа на свою маму. Я, скорее, наверное, по характеру больше на папу похожа, хотя… Мне кажется, я такой симбиоз мамы и папы. У меня, в принципе, мама немножко другой по темпераменту человек. Она, наверное, больше – не флегматик, но не стопроцентный холерик, однозначно. Она немножко другая.
Вы-то холериком себя считаете?
Юлианна Караулова:
Я – да.
А Андрей вот в вашем дуэте – человек, который, как бы, успокаивает Вашу бурлящую страсть?
Юлианна Караулова:
Я бы не сказала. Все почему-то так думают.
Но Андрей, на самом деле, очень эмоциональный человек.
В силу, может быть, своей там творческой очень ярко выраженной составляющей. И, наверное, больше я его успокаиваю, чем он меня.
Он решился на такое признание: в присутствии колоссального количества телекамер, во время съёмок новогоднего шоу – для того, чтобы у Вас не было шанса отказать?
Юлианна Караулова:
Шанс отказать есть всегда, мне кажется.
Вы ему, по-моему, что-то очень такое смешное сказали.
Юлианна Караулова:
Да, сказала: «Ты что – дурак?»
Но я просто не ожидала, правда, я не знала, для меня это было сюрпризом. И, если честно, я вначале очень разозлилась, потому что мне всегда казалось, что это должно происходить при каких-то более сдержанных и интимных обстоятельствах. А не в присутствии двухсот человек «массовки», четырёх кинокамер, крана и как-то всё мне это казалось не очень уместным на тот момент.
Но Вы предполагаете, что, в общем-то, если Вы выбираете себе такой путь, что большая часть Вашей жизни будет на виду, она сейчас уже на виду.
Юлианна Караулова:
Мне кажется, что это всё очень относительно, и с какой стороны на это посмотреть.
Ну, вот посмотрите – Вы сейчас разместили фотографию. Даже я, готовясь к нашей встрече – очень быстро она у меня всплыла просто в Интернете. Фотография – Вы там, по-моему, так и написали: «Вот я без мейк-апа, без фильтров. И уже без понтов». А почему без понтов? Потому что уже замуж позвали?
Юлианна Караулова:
Да нет. Просто это шутка на тему того, что, когда девушка накрашенная, разодетая – она чувствует себя более уверенно. И даже Андрей там надо мной периодически шутит, что, когда я прихожу домой, смываю макияж, снимаю каблуки – я не то, чтобы совершенно другой человек, но я становлюсь обычной девочкой.
Ранимой, обычной, чего-то там стесняюсь, чего-то боюсь.
А, когда я на сцене, я такая вся уверенная в себе. Но это – не потому что я в это играю, а потому что, действительно, я себя так чувствую. И на сцене я себя чувствую совершенно по-другому, нежели в жизни. Я думаю, все, кто хотя бы раз выходил на сцену и выступал, со мной согласятся, что это, в принципе, другое ощущение себя. Другое мироощущение.
Что ж, Юлианна, мы будем рады видеть Вас в Минске и должен сказать, что очень приятная беседа. Вы производите впечатление очень открытого и обаятельного человека, и я думаю, что именно поэтому сейчас Вы производите такой фурор на всех телевизионных ведущих.