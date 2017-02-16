Караулова о «Внеорбитных»: впервые не мы относили песню на радиостанции, а нам звонили

Певица Юлианна Караулова в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Юлианна, я хотел несколько вопросов задать о Ваших видеоклипах. У Вас две композиции, так или иначе, связаны с космической темой, но космическую тему Вы практически там не затрагиваете. Во всяком случае, в одном уникальная пара танцует – такое впечатление, что Вы нашли где-то с другой планеты.

Юлианна Караулова:

И, на самом деле, за буквально меньше, чем месяц до этого, мы выпустили другую песню – «Хьюстон». И мы делали на неё ставку. Но после того, как прошёл эфир этой программы с песней «Внеорбитные» – песня на следующий же день возглавила iTunes, её начали просто супербурно скачивать. Естественно, люди стали требовать клип.

И как-то так получилось, хотя мы этого совсем не планировали, песня «пошла в народ», стала хитом.

И впервые, по крайней мере, в моей практике было такое, что не мы относили сами песню на радиостанции, а нам звонили разные люди с радио и говорили: «Пришлите песню, мы её поставим». То есть, она настолько всем понравилась. Конечно, это было очень приятно.