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Я вначале очень разозлилась: Юлианна Караулова о публичном предложении выйти замуж

16 февраля 2017 19:18
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Певица Юлианна Караулова в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Он решился на такое признание: в присутствии колоссального количества телекамер, во время съёмок новогоднего шоу – для того, чтобы у Вас не было шанса отказать?

Юлианна Караулова:
Шанс отказать есть всегда, мне кажется.

Вы ему, по-моему, что-то очень такое смешное сказали.

Юлианна Караулова:

Да, сказала: «Ты что – дурак?»

Но я просто не ожидала, правда, я не знала, для меня это было сюрпризом. И, если честно, я вначале очень разозлилась, потому что мне всегда казалось, что это должно происходить при каких-то более сдержанных и интимных обстоятельствах. А не в присутствии двухсот человек «массовки», четырёх кинокамер, крана и как-то всё мне это казалось не очень уместным на тот момент.

Полностью текст и видео интервью здесь

# Культура # Звезды # Юлианна Караулова

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