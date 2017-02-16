Я вначале очень разозлилась: Юлианна Караулова о публичном предложении выйти замуж

Певица Юлианна Караулова в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Он решился на такое признание: в присутствии колоссального количества телекамер, во время съёмок новогоднего шоу – для того, чтобы у Вас не было шанса отказать?

Юлианна Караулова:

Шанс отказать есть всегда, мне кажется.

Вы ему, по-моему, что-то очень такое смешное сказали.

Юлианна Караулова:

Да, сказала: «Ты что – дурак?»

Но я просто не ожидала, правда, я не знала, для меня это было сюрпризом. И, если честно, я вначале очень разозлилась, потому что мне всегда казалось, что это должно происходить при каких-то более сдержанных и интимных обстоятельствах. А не в присутствии двухсот человек «массовки», четырёх кинокамер, крана и как-то всё мне это казалось не очень уместным на тот момент.