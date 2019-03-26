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В преддверии Международного дня театра в Большом покажут культовый спектакль «Седая легенда»

26 марта 2019 07:35
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Новости Беларуси. «Седая легенда» в Большом. Культовый спектакль порадует любителей оперы в преддверии Международного дня театра. Главные роли исполнят народные артисты Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В преддверии Международного дня театра в Большом покажут культовый спектакль «Седая легенда»-1

К слову, творческий коллектив оперы был отмечен Государственной премией Беларуси и каждый раз их выступление становится настоящим культурным событием. Впрочем, это не все сюрпризы для ценителей искусства.   

В преддверии Международного дня театра в Большом покажут культовый спектакль «Седая легенда»-4

Театр подготовил для своих зрителей выставку одного дня «Искусство роскоши. Ювелирные изделия из коллекции Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук Беларуси», которая представит уникальные образцы ювелирного искусства отечественных мастеров и наших ближайших соседей.      

В преддверии Международного дня театра в Большом покажут культовый спектакль «Седая легенда»-7

В преддверии Международного дня театра в Большом покажут культовый спектакль «Седая легенда»-9

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Фотофакт

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