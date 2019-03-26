В преддверии Международного дня театра в Большом покажут культовый спектакль «Седая легенда»

Новости Беларуси. «Седая легенда» в Большом. Культовый спектакль порадует любителей оперы в преддверии Международного дня театра. Главные роли исполнят народные артисты Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Седая легенда» в Большом. Культовый спектакль порадует любителей оперы в преддверии Международного дня театра. Главные роли исполнят народные артисты Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, творческий коллектив оперы был отмечен Государственной премией Беларуси и каждый раз их выступление становится настоящим культурным событием. Впрочем, это не все сюрпризы для ценителей искусства.
Театр подготовил для своих зрителей выставку одного дня «Искусство роскоши. Ювелирные изделия из коллекции Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук Беларуси», которая представит уникальные образцы ювелирного искусства отечественных мастеров и наших ближайших соседей.