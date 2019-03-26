В преддверии Международного дня театра в Большом покажут культовый спектакль «Седая легенда»

Новости Беларуси. «Седая легенда» в Большом. Культовый спектакль порадует любителей оперы в преддверии Международного дня театра. Главные роли исполнят народные артисты Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, творческий коллектив оперы был отмечен Государственной премией Беларуси и каждый раз их выступление становится настоящим культурным событием. Впрочем, это не все сюрпризы для ценителей искусства.