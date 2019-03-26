В здании жила коза, которую приютила одна из артисток. Необычные факты о Большом театре оперы и балета

80 лет назад таким же ветреным мартовским вечером жители Минска спешили к Троицкой горе – нынче это площадь Парижской Коммуны. Свои двери для зрителей торжественно раскрыл Большой театр Беларуси – у него появилось новое собственное здание.

До столь важного события 6 лет спектакли проходили на сцене Белорусского драматического театра. И вот свершилось! В 1939 году труппа переехала. День рождения отпраздновали постановкой оперы Евгения Тикоцкого «Михась Падгорны», в которой блистала несравненная Лариса Александровская. По легенде, именно она указала своим изящным пальчиком на Троицкую гору: на самое подходящее место для будущего храма искусств.

А появлению здания театра мы обязаны архитектору Иосифу Лангбарду.

Ирина Ерош, ведущий специалист отдела культурно-презентационной деятельности Большого театра Беларуси:

Но не все его задумки были воплощены в жизнь, поэтому последняя реконструкция с 2006 года по 2009 год исправила всё то, что не случилось в тот период.

Гордость театра оперы и балета – сцена площадью почти 700 квадратных метров. Между прочим, одна из лучших в Европе! Оснащённый по последнему слову техники комплекс позволяет воплотить любую необычную режиссёрскую фантазию. Это только на первый взгляд кажется, что сцена едина.

На самом деле, она разделена на 21 подъёмно-опускную площадку. В зависимости от замысла, конструкция-трансформер меняет свою конфигурацию.

Геннадий Ренейский, начальник службы эксплуатации сцены Большого театра Беларуси:

С помощью вот этой кабинки, которая устанавливается на площадке, можно поднять артиста на сцену или опустить со сцены артиста в трюм. Это очень эффектно смотрится.

Только представьте – под сценой находится 6 этажей! Это целый высокотехнологичный город, где и происходит управление театральными подмостками. При желании площадь сцены можно расширить за счет оркестровой ямы. Словно по мановению волшебной палочки, она способна исчезать в «подземелье».

Геннадий Ренейский:

Убираются ноги и оркестровая площадка опускается. Оркестровая фура вместе с инструментами и всем остальным укатывается под зрительный зал.

Что касается самого зрительного зала, то здесь тоже всё продумано до мелочей. Во время реконструкции театра партер приподняли на 1 метр по отношению к сцене. Получился так называемый, эффект «лицом к лицу». Каждый может рассмотреть в мельчайших подробностях с любой точки. К тому же, сама сцена имеет уклон в 4 градуса в сторону зрительного зала.

Геннадий Ренейский:

В нашем театре каждый день новый спектакль, а по субботам и воскресеньям – по два спектакля, поэтому утром приходят машинисты и собирают спектакль с помощью нижнего пульта. Управление спектаклем проходит по программе. Команда поступает от помощника режиссёра.

Игровая площадка главного репетиционного зала по своим размерам полностью совпадает с площадью центральной части сцены. Здесь оттачивают свое мастерство артисты театра. Ольга Цвирко, ведущий специалист отдела культурно-презентационной деятельности Большого театра Беларуси:

В послевоенное время в этом помещении у нас находилось общежитие, потому что после войны у многих артистов были разрушены дома, многие артисты были иногородние и они здесь жили. И по воспоминаниям очевидцев, в театре очень вкусно пахло жареной картошкой.