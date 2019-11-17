Прямой эфир

Пинигин о Латушко: «В отличие от многих директоров, он отличный менеджер»

17 ноября 2019 18:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Режиссёр высказал мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Не так давно на пост генерального директора в Купаловский был назначен Павел Латушко. Кому, как не бывшему министру культуры, понимать очень хорошо театральное искусство и куда вести театр, в том числе, в экономическом плане. Как Вы находите, как художественный руководитель, общий язык с директором?

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Ну, мы же очень давно знакомы. Ещё с тех времен, когда он приехал из Польши, как посол, и стал министром культуры. Я не могу сказать, что мы друзья, но мы очень давно знакомы.

Для меня это человек, которого я очень люблю и уважаю. Будучи послом, дважды возил нас в Париж на гастроли. Так не каждый посол делает. И находил деньги здесь – у компаний, которые с Францией связаны и так далее.

Министр культуры он был замечательный тоже. А потом – у него юридическое образование. Во-первых, какой опыт – посольство Испании, Франции, Монако, Польша и так далее. Министр, он юрист по образованию. Причём, юрист международный. Поэтому, в отличие от многих директоров, он отличный менеджер, что важно для театра. Вед, государственных денег никогда не хватает на какие-то серьёзные проекты. И вот искать негосударственную помощь, поддержку, спонсорство и так далее, он умеет.

Пинигин о Латушко: «В отличие от многих директоров, он отличный менеджер»-1

Вадим Щеглов:
Кто №1 в театре – директор или художественный руководитель?

Николай Пинигин:
Вот это для меня не вопрос, потому что я, например, ничего не понимаю в бухгалтерии. Вообще, ничего. Я занимаюсь творческими делами.

Вадим Щеглов:
А директор вмешивается в Ваше творчество?

Николай Пинигин:
Нет, никак. Он может предложить какие-то проекты, не связанные со спектаклями, а какие-то дополнительные проекты, которые мы и делаем, в том числе, и найти финансирование под это. Я только «за». Потому что вот такой побочной деятельностью у нас занимаются отделы – международные, отделы развития и так далее. Я, в основном, занимаюсь труппой, спектаклями.

Пинигин о Латушко: «В отличие от многих директоров, он отличный менеджер»-4

Вадим Щеглов:
Но у вас чётко поделены обязанности – он не говорит, что: «Я бы хотел видеть этого в главной роли?»

Николай Пинигин:

Никогда. Это невозможно! У нас разные профессии. Когда директор начинает руководить театром, как творческий человек, это конец театру. И таких примеров много.

Потому что каждый своим делом должен заниматься. Вот есть худруки-директора. Я бы никогда не смог этим заниматься. Я ничего не понимаю, у меня по математике двойка в школе.

# Театр # Культура # Николай Пинигин

Другие новости рубрики

Все новости
Пинигин рассказал о Станюте: как она подкладывала ему конфетки в карман и общалась с Николаем II, Сталиным и Лениным
17 ноября 2019 18:06

Пинигин рассказал о Станюте: как она подкладывала ему конфетки в карман и общалась с Николаем II, Сталиным и Лениным

Николай Пинигин: «Если искусство занимается политикой впрямую, открытым текстом – это не является искусством»
16 ноября 2019 17:24

Николай Пинигин: «Если искусство занимается политикой впрямую, открытым текстом – это не является искусством»

На спектакль с участием особенных детей не смогли продать билеты. После поста в соцсетях их разобрали за два часа!
16 ноября 2019 16:47

На спектакль с участием особенных детей не смогли продать билеты. После поста в соцсетях их разобрали за два часа!