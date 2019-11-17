Пинигин о Латушко: «В отличие от многих директоров, он отличный менеджер»

Режиссёр высказал мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Не так давно на пост генерального директора в Купаловский был назначен Павел Латушко. Кому, как не бывшему министру культуры, понимать очень хорошо театральное искусство и куда вести театр, в том числе, в экономическом плане. Как Вы находите, как художественный руководитель, общий язык с директором?

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:

Ну, мы же очень давно знакомы. Ещё с тех времен, когда он приехал из Польши, как посол, и стал министром культуры. Я не могу сказать, что мы друзья, но мы очень давно знакомы.

Для меня это человек, которого я очень люблю и уважаю. Будучи послом, дважды возил нас в Париж на гастроли. Так не каждый посол делает. И находил деньги здесь – у компаний, которые с Францией связаны и так далее.

Министр культуры он был замечательный тоже. А потом – у него юридическое образование. Во-первых, какой опыт – посольство Испании, Франции, Монако, Польша и так далее. Министр, он юрист по образованию. Причём, юрист международный. Поэтому, в отличие от многих директоров, он отличный менеджер, что важно для театра. Вед, государственных денег никогда не хватает на какие-то серьёзные проекты. И вот искать негосударственную помощь, поддержку, спонсорство и так далее, он умеет.