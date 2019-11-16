Николай Пинигин: «Если искусство занимается политикой впрямую, открытым текстом – это не является искусством»

Вадим Щеглов: А где, по-Вашему, проходит грань искусства и политики?

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы: Чтобы о ней говорить, я считаю, надо быть профессионалом – надо быть политологом для того, чтобы в этом понимать. Как у обывателя, у меня есть своё представление обо всём. Но говорить серьёзно об этом – лучше пусть профессионалы об этом говорят.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Николай Николаевич, готовясь к интервью большой командой, Вы у наших редакторов попросили не спрашивать Вас о политике. Художник должен быть над схваткой?

Николай Пинигин:

Понимаете, в чём дело: искусство разговаривает образами. Настоящее искусство. Образами. И впрямую если искусство занимается политикой – вот так, впрямую, открытым текстом – это не является искусством. Искусство – это вещь универсальная.

Вот я сейчас ставлю «Короля Лира» Шекспира, например, мы начали сейчас репетировать. Это политика? Конечно.

Король, раздел государства. Но это написано языком такой универсальной истории. Это было всегда и будет всегда. Пусть люди вычитывают, что хотят из этого. А вот так вот я бы даже и не старался заниматься политическим театром. Вот впрямую так.

Вадим Щеглов:

В лоб.

Николай Пинигин:

Да. «Вот такой-то человек – сволочь. Этот – дурак. А я знаю, как надо», – я не могу этого сказать.

Вадим Щеглов:

Без подтекстов, вот так, впрямую.

Николай Пинигин:

Да, есть политические театры, конечно.

Вадим Щеглов:

И как они – насколько популярны?

Николай Пинигин:

Ну, у кого-то, наверное, популярны. Но разве можно сегодня конкурировать с Интернетом и с телевидением? У театра, если это искусство, другие задачи совершенно. Другие абсолютно. Это не значит, что мы не живём сегодня и не реагируем на какие-то вызовы.

Также в интервью Николай Пинигин рассказал:

– как Станюта подкладывала ему конфетку в карман пиджака

– почему считает Павла Латушко отличным менеджером

– кто и когда пил водку в телестудии на Коммунистической

– куда съехало современное ТВ

– что за пластический спектакль о Шагале поставят в Купаловском

Смотрите 17 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.