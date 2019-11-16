Николай Пинигин: «Если искусство занимается политикой впрямую, открытым текстом – это не является искусством»

Режиссёр высказал мнение в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Николаевич, готовясь к интервью большой командой, Вы у наших редакторов попросили не спрашивать Вас о политике. Художник должен быть над схваткой?
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Чтобы о ней говорить, я считаю, надо быть профессионалом – надо быть политологом для того, чтобы в этом понимать. Как у обывателя, у меня есть своё представление обо всём. Но говорить серьёзно об этом – лучше пусть профессионалы об этом говорят.
Вадим Щеглов:
А где, по-Вашему, проходит грань искусства и политики?
Николай Пинигин:
Понимаете, в чём дело: искусство разговаривает образами. Настоящее искусство. Образами. И впрямую если искусство занимается политикой – вот так, впрямую, открытым текстом – это не является искусством. Искусство – это вещь универсальная.
Вот я сейчас ставлю «Короля Лира» Шекспира, например, мы начали сейчас репетировать. Это политика? Конечно.
Король, раздел государства. Но это написано языком такой универсальной истории. Это было всегда и будет всегда. Пусть люди вычитывают, что хотят из этого. А вот так вот я бы даже и не старался заниматься политическим театром. Вот впрямую так.
Вадим Щеглов:
В лоб.
Николай Пинигин:
Да. «Вот такой-то человек – сволочь. Этот – дурак. А я знаю, как надо», – я не могу этого сказать.
Вадим Щеглов:
Без подтекстов, вот так, впрямую.
Николай Пинигин:
Да, есть политические театры, конечно.
Вадим Щеглов:
И как они – насколько популярны?
Николай Пинигин:
Ну, у кого-то, наверное, популярны. Но разве можно сегодня конкурировать с Интернетом и с телевидением? У театра, если это искусство, другие задачи совершенно. Другие абсолютно. Это не значит, что мы не живём сегодня и не реагируем на какие-то вызовы.
Также в интервью Николай Пинигин рассказал:
– как Станюта подкладывала ему конфетку в карман пиджака
– почему считает Павла Латушко отличным менеджером
– кто и когда пил водку в телестудии на Коммунистической
– куда съехало современное ТВ
– что за пластический спектакль о Шагале поставят в Купаловском
Смотрите 17 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.