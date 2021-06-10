Певица Жанет о «Славянском базаре»: «Чтобы туда попасть, это нужно заслужить»

Жанет, певица (Беларусь):

Конечно, «Славянский базар» в Витебске – это событие глобального масштаба. Все всегда стремились туда попасть: и артисты, и журналисты, и зрители. В том числе и артисты из-за рубежа. Я помню свое первое выступление, когда ты выходишь на эту сцену, а это была самая главная площадка страны, потому что на тот момент еще не было Дворца Республики, еще не было той сцены. Ты понимал, что для того, чтобы туда попасть, это нужно заслужить. Это был праздник от первой секунды до последней, причем он происходил не только на сцене, не только за кулисами, но и в городе. Такое настроение, все как одна большая семья. Кстати, это касается и артистов, которые приезжали, у нас не было такого разделения – российские артисты, зарубежные – мы были все вместе. Помню, выступали тогда в потоке. Даже были в гримерках в общих. Такая была тенденция, нас абсолютно не делили. Это, конечно, было здорово.

А как же судейство? Директор «Славянского базара» отвечает на три популярных вопроса о фестивале – подробнее здесь.