Российская певица Ирина Шведова о «Славянском базаре-2021»: увезу сувениры из города мастеров

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказал о звездах, которых часто приглашают на фестиваль. Некоторые знаменитости также поделились мнением о «Славянском базаре».

Ирина Шведова, певица (Россия):

Я очень люблю белорусскую землю и людей, которые на ней живут, добрых, отзывчивых, гостеприимных. Конечно же, буду любоваться красотой города, увезу с собой сувениры из города мастеров и незабываемые впечатления, которые вдохновляют на творческий полет. До встречи.