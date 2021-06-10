Российская певица Ирина Шведова о «Славянском базаре-2021»: увезу сувениры из города мастеров

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказал о звездах, которых часто приглашают на фестиваль. Некоторые знаменитости также поделились мнением о «Славянском базаре».
Ирина Шведова, певица (Россия):
Я очень люблю белорусскую землю и людей, которые на ней живут, добрых, отзывчивых, гостеприимных. Конечно же, буду любоваться красотой города, увезу с собой сувениры из города мастеров и незабываемые впечатления, которые вдохновляют на творческий полет. До встречи.
Директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий: У каждого вокалиста должна быть мечта спеть в конкурсе на фестивале – подробнее здесь.