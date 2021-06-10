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Российская певица Ирина Шведова о «Славянском базаре-2021»: увезу сувениры из города мастеров

10 июня 2021 13:57
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказал о звездах, которых часто приглашают на фестиваль. Некоторые знаменитости также поделились мнением о «Славянском базаре».

Российская певица Ирина Шведова о «Славянском базаре-2021»: увезу сувениры из города мастеров-1

Ирина Шведова, певица (Россия):
Я очень люблю белорусскую землю и людей, которые на ней живут, добрых, отзывчивых, гостеприимных. Конечно же, буду любоваться красотой города, увезу с собой сувениры из города мастеров и незабываемые впечатления, которые вдохновляют на творческий полет. До встречи.

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# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Ирина Шведова # Глеб Лапицкий # Фотофакт

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