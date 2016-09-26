Певица Светлана Агарвал представит Беларусь на «Тюрквидении» в Турции

«Тюрквизион» (вариант турецкого «Евровидения») и Светлана Агарвал: что объединяет эти два понятия?

Светлана Агарвал, певица:

Первопроходцем «Тюрквидения» была певица Гюнешь. «Тюрквидение» проводится уже в четвёртый раз. Говорят, что в этом году будет участвовать около 50 стран. Это достаточно широкое мероприятие. Отборочный тур в Беларуси проводит певица Гюнешь, и я была выбрана. Большое спасибо! Наверное, по своей специфике, по жанрам я подошла. Мои песни были отправлены организаторам «Тюрквидения», они подтвердили моё участие. Я рада, что мне была оказана такая честь: представить Беларусь. Буду стараться!

Песня на турском языке. Я сейчас активно изучаю этот язык, чтобы понять. Чтобы правильно исполнить песню, нужно её понимать, чувствовать, её нужно прожить.

Планируется также выступление и участие на индийском телевидении в Болливуде, в городе Мумбай. Меня пригласили на две программы: песенное реалити-шоу.