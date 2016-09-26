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Певица Светлана Агарвал представит Беларусь на «Тюрквидении» в Турции

26 сентября 2016 08:35
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«Тюрквизион» (вариант турецкого «Евровидения») и Светлана Агарвал: что объединяет эти два понятия? 

Светлана Агарвал, певица:
Первопроходцем «Тюрквидения» была певица Гюнешь. «Тюрквидение» проводится уже в четвёртый раз. Говорят, что в этом году будет участвовать около 50 стран. Это достаточно широкое мероприятие. Отборочный тур в Беларуси проводит певица Гюнешь, и я была выбрана. Большое спасибо! Наверное, по своей специфике, по жанрам я подошла. Мои песни были отправлены организаторам «Тюрквидения», они подтвердили моё участие. Я рада, что мне была оказана такая честь: представить Беларусь. Буду стараться! 

Песня на турском языке. Я сейчас активно изучаю этот язык, чтобы понять. Чтобы правильно исполнить песню, нужно её понимать, чувствовать, её нужно прожить.

Планируется также выступление и участие на индийском телевидении в Болливуде, в городе Мумбай. Меня пригласили на две программы: песенное реалити-шоу.

Певица Светлана Агарвал представит Беларусь на «Тюрквидении» в Турции-1




Я считаю, что участие в «Тюрквидении» – это уже победа. Человек должен ставить себе планочку чуть-чуть выше своих возможностей, чтобы эту планочку преодолеть и идти дальше, развиваться. А артист должен постоянно развиваться!

 

# Культура # Фотофакт # Белорусские исполнители # Светлана Агарвал

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