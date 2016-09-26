Концерт, посвященный 110-летию Дмитрия Шостаковича, прошел в Мядельском районе

Новости Беларуси. 110 лет со дня рождения музыкального гения. В Мядельском районе на родине предков Дмитрия Шостаковича прошел концерт, посвященный юбилейной дате со дня рождения выдающегося композитора. Звучали произведения знаменитого классика, в том числе и струнный квартет №3, элегия и полька, а также прелюдия к струнному октету.

Проект поддержало постоянное представительство Беларуси при Юнеско и французская ассоциация «Обмен Франция – Беларусь».

Дмитрий Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Санкт-Петербурге. Прадед композитора по отцовской линии, Петр Михайлович Шостакович, появился на свет в белорусской деревне Шеметово Мядельского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Козинец, народный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического народного оркестра Республики Беларусь:

Музыка Шастаковіча гучала ва ўсіх кутках свету, ва ўсіх кантынентах, пакарыла лепшыя залы свету і ўпершыню прагучала на зямлі Шэметава, адкуль былі продкі Дзмітрыя Дзмітрыевіча Шастаковіча.