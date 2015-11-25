Фестиваль на Полесье соберет мастеров гончарного дела со всего мира

Новости Беларуси. На Столинщине в знаменитом на все Полесье центре гончарных ремесел готовятся встречать гостей со всего мира и делиться опытом. Традиция изготовления керамики в деревне Городная сохранилась со времён Великого княжества Литовского. Сам населенный пункт известен с 14 века. А в 1579 году получил магдебургское право и герб.

Издревле Городная славилась гончарным ремеслом. Местные говорят: раньше толк в лепке и обжиге знали в каждом дворе. Сегодня, чтобы сохранить многовековую традицию, здесь создан «Центр гончарства». Преподаватели – потомственные гончары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Адам Шелест, гончар:

Вот получается такой. Обжигаешь его, а дальше обливаешь свинцом. И опять в печь.