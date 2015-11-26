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26 ноября белорусы отметят 85-летие белорусского классика Владимира Короткевича

26 ноября 2015 07:33
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Сегодня мы все вместе отмечаем 85-летие со дня рождения Владимира Короткевича - одного из самых неординарных писателей Беларуси, автора, который с одинаковой щедростью дарил читателю приключенческую романтику, истинную жестокую историю и легкую лирику стихотворных строк.

На протяжении двух последних недель мы знакомили вас не только с Короткевичем-классиком, но и и Короткевичем-человеком. И сегодня мы узнаем о нём ещё больше. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» СТВ -  Елена Синькевич, племянница Владимир Короткевича, Валерий Шушкевич, актёр Национального академического театра им. Максима Горького, Адам Мальдис, литературовед, доктор филологических наук.

# 85-летие Владимира Короткевича # Культура # Адам Мальдис # Фотофакт

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