«Песня года-2017» в Минске: как белорусы встречали российских звезд. Репортаж СТВ

«Минск-Арена», мест практически нет, в трек-листе фестиваля два десятка номеров, лидеры ротаций и три часа незабываемого шоу. Хиты в режиме нон-стоп и всё это под аккомпанемент Президентского оркестра Республики Беларусь. Второй год «Песня года» собирает аншлаг.

Филипп Киркоров, народный артист России:

Очень много эмоций, конечно, «Песня года» – это любимая программа и полный зал этот колоссальный, который очень трудно заполнить. Люди любят праздник песни, любят русских артистов.

Кристина Орбакайте, заслуженная артистка России:

Когда я приезжаю в Беларусь у меня всегда хорошее настроение, потому что я знаю, что будет всегда прекрасный приём, гостеприимство, доброжелательность, музыкальность публики, поэтому я всегда с удовольствием не сомневаюсь в результате нашей встречи.