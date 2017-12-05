Книга «Апостол», напечатанная в XVII веке, вернулась в Беларусь

Новости Беларуси. Первая напечатанная книга «Апостол» вернулась домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальная средневековая книга, напечатанная в XVII веке, пополнила фонды музея истории Могилева. Фолиант был издан в типографии Спиридона Соболя – одного из первых белорусских печатников. Старинную книгу купили за рубежом за средства городского бюджета и при финансовой поддержке меценатов.

Издание в свое время предназначалось для священнослужителей, а теперь имеет большую ценность для историков. В книге есть водяные знаки, много надписей на полях (правда, не очень разборчивых) и средневековые гравюры. Это первая книга Спиридона Соболя, которая спустя столетия вернулась на его малую родину.

Алексей Батюков, директор музея истории Могилева:

Пра рэдкасць гэтай кнiгi гаворыць той факт, што з усiх кнiг – «Апостал» 1632 года – якiя вядомыя i апiсаныя ў навуковай лiтаратуры, акрамя гэтага выдання вядома яшчэ пяць. Гэта кнігi, якiя знаходзяцца ў нацыянальных бiблiятэках Расii, Украiны, у Львове, Кiеве, Cанкт-Пецярбургу, Mаскве.

На днях «Апостол» будет представлен публике. Книга займет свое место рядом с другими ценными книжными экспонатами. Это и статут Великого княжества Литовского, и «Могилевский часослов», и «Диоптра».