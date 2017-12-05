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Борисоглебская церковь в Гродно. Почему храм называют Коложей и в чем его уникальность

05 декабря 2017 07:34
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Вот уже девять столетий на высоком берегу реки Неман стоит Борисоглебская или Коложская церковь. Одно из самых старинных зданий в Беларуси. Жемчужина православной архитектуры времён Древней Руси, душа Гродно. Святыня пережила набеги крестоносцев, войну с Московским княжеством, две мировые войны и чудом сохранилась до наших дней.

Церковь всегда радовала своей необыкновенной красотой. Она сделана из узкого кирпича, плинфы, украшена полированными валунами и многоцветными маёликовыми крестами, которые сверкают в солнечных лучах.

Подробности – в видеоматериале.

# Культура # Церковь # Фотофакт # Анастасия Макеева # Культура Беларуси # Историко-культурные ценности Беларуси # Светлана Екимова # Евгений Махнач

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