Борисоглебская церковь в Гродно. Почему храм называют Коложей и в чем его уникальность

Вот уже девять столетий на высоком берегу реки Неман стоит Борисоглебская или Коложская церковь. Одно из самых старинных зданий в Беларуси. Жемчужина православной архитектуры времён Древней Руси, душа Гродно. Святыня пережила набеги крестоносцев, войну с Московским княжеством, две мировые войны и чудом сохранилась до наших дней.

Церковь всегда радовала своей необыкновенной красотой. Она сделана из узкого кирпича, плинфы, украшена полированными валунами и многоцветными маёликовыми крестами, которые сверкают в солнечных лучах.