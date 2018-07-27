«Пьеса необыкновенно сложная для реализации». Ефремов, Кашперов и Одинцова рассказывают о спектакле «Смешанные чувства»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженный артист Республики Беларусь Александр Кашперов, художественный руководитель Театра-студии Киноактера, режиссер театра и кино, сценарист, актер, народный артист Беларуси Александр Ефремов и актриса театра и кино Елена Одинцова.

О чем спектакль «Смешанные чувства»?

Александр Ефремов, художественный руководитель Театра-студии Киноактера, режиссер театра и кино, сценарист, актер, народный артист Беларуси:

По жанру мы определили эту пьесу как лирическую комедию, но она больше трагикомедия, потому что возраст персонажей этой пьесы – это возраст очень серьезный и драматичный. То, что с ними происходит, это чрезвычайно важно для общества и для этих людей, потому что нам так хотелось видеть их в пьесе. Они очень живые, они думают то же, что и молодые люди, они мечтают о том же, о чем мечтают молодые люди, они хотят жить точно так же, как хотят жить все остальные. Их мечты, желания, устремления чрезвычайно жизненны, не лишены ни комизма, ни драматизма. В них есть очень серьезная, чрезвычайно важная истина для всех нас: кому много лет и кому не очень много лет – что жизнь имеет смысл только тогда, когда хочется жить и когда хочется чувствовать. Пьеса необыкновенно сложная для реализации, она неординарная, она выстроена не так академично, в ней много таких переломов, таких перепадов, которые технически для артиста чрезвычайно сложны. Я надеюсь, что пьеса в ближайшее время достигнет тех высот, тех вершин, о которых мы мечтали.

Кому это будет интересно смотреть?

Александр Ефремов:

Мне лично хотелось, чтобы это было интересно всем. Я надеюсь, что будет интересно не только старикам.