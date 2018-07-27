Впервые в Минске пройдёт белорусско-китайский конкурс-фестиваль «Искусство шелкового пути»: какие мероприятия запланированы?

С 29 по 31 июля в Минске пройдет I белорусско-китайский Международный конкурс-фестиваль «Искусство шелкового пути».
С 29 по 31 июля в Минске пройдет I белорусско-китайский Международный конкурс-фестиваль «Искусство шелкового пути».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый проректор УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» – Наталья Карчевская и начальник отдела воспитательной работы с молодежью УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», куратор проекта «Искусство шелкового пути» – Дмитрий Куприянюк.
Как пришла идея создания проекта «Искусство шелкового пути»?
Наталья Карчевская, первый проректор УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»:
Идея пришла нашему ректору во время визита, который состоялся осенью в Яньтайский университет, и обсуждались разные формы сотрудничества. Елена Анатольевна, обсудив все возможные варианты сотрудничества китайских талантливых детей и молодежи, они обсудили и подписали меморандум о том, что возможна такая форма сотрудничества, как проведение конкурса-фестиваля совместного.
Кто участвует? Какие номинации?
Наталья Карчевская:
Участвуют и белорусские, и китайские молодые люди, даже, можно сказать, дети, потому что с 6 до 25 лет участники. Это большой шанс для китайских молодых людей познакомится с нашей культурой, увидеть наш город, нашу страну и показать свое мастерство, увидеть, как развиваются в различных областях творчества наши ребята. Это такое международное сотрудничество.
Какие номинации и области творчества?
Дмитрий Куприянюк, начальник отдела воспитательной работы с молодежью УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», куратор проекта «Искусство шелкового пути:
У нас три номинации: танец, инструментальное исполнительство, где будут представлены такие инструменты, как духовые: тромбон, кларнет, флейта, также у нас будут представлены фортепиано, скрипка и третья номинация – вокал, где будет представлено как эстрадное, так и народное направление.
Какие мероприятия запланированы?
Дмитрий Куприянюк:
Уже в 10.00 29 июля начнется регистрация на базе Дворца культуры профсоюзов, и в 10.00 мы запускаем наш проект, нашу программу. В фойе (мы сотрудничаем с Национальным историческим музеем) будет представлена уникальная выставка, которая называется «Белорусы-белорусы», а на закрытии –«Современная Беларусь». Будет гала-концерт и на открытии, и на закрытии.
Кто будет работать в жюри? Узнаете, посмотрев видеоматериал.