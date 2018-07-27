Впервые в Минске пройдёт белорусско-китайский конкурс-фестиваль «Искусство шелкового пути»: какие мероприятия запланированы?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый проректор УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» – Наталья Карчевская и начальник отдела воспитательной работы с молодежью УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», куратор проекта «Искусство шелкового пути» – Дмитрий Куприянюк.

Как пришла идея создания проекта «Искусство шелкового пути»?

Наталья Карчевская, первый проректор УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»:

Идея пришла нашему ректору во время визита, который состоялся осенью в Яньтайский университет, и обсуждались разные формы сотрудничества. Елена Анатольевна, обсудив все возможные варианты сотрудничества китайских талантливых детей и молодежи, они обсудили и подписали меморандум о том, что возможна такая форма сотрудничества, как проведение конкурса-фестиваля совместного.

Кто участвует? Какие номинации?

Наталья Карчевская:

Участвуют и белорусские, и китайские молодые люди, даже, можно сказать, дети, потому что с 6 до 25 лет участники. Это большой шанс для китайских молодых людей познакомится с нашей культурой, увидеть наш город, нашу страну и показать свое мастерство, увидеть, как развиваются в различных областях творчества наши ребята. Это такое международное сотрудничество.