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Впервые в Минске пройдёт белорусско-китайский конкурс-фестиваль «Искусство шелкового пути»: какие мероприятия запланированы?

27 июля 2018 08:24
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С 29 по 31 июля в Минске пройдет I белорусско-китайский Международный конкурс-фестиваль «Искусство шелкового пути».

Впервые в Минске пройдёт белорусско-китайский конкурс-фестиваль «Искусство шелкового пути»: какие мероприятия запланированы?-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый проректор УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» – Наталья Карчевская и начальник отдела воспитательной работы с молодежью УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», куратор проекта «Искусство шелкового пути» – Дмитрий Куприянюк.  

Как пришла идея создания проекта «Искусство шелкового пути»?

Наталья Карчевская, первый проректор УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»:
Идея пришла нашему ректору во время визита, который состоялся осенью в Яньтайский университет, и обсуждались разные формы сотрудничества. Елена Анатольевна, обсудив все возможные варианты сотрудничества китайских талантливых детей и молодежи, они обсудили и подписали меморандум о том, что возможна такая форма сотрудничества, как проведение конкурса-фестиваля совместного. 

Кто участвует? Какие номинации?

Наталья Карчевская:
Участвуют и белорусские, и китайские молодые люди, даже, можно сказать, дети, потому что с 6 до 25 лет участники. Это большой шанс для китайских молодых людей познакомится с нашей культурой, увидеть наш город, нашу страну и показать свое мастерство, увидеть, как развиваются в различных областях творчества наши ребята. Это такое международное сотрудничество.  

Впервые в Минске пройдёт белорусско-китайский конкурс-фестиваль «Искусство шелкового пути»: какие мероприятия запланированы?-4

Какие номинации и области творчества?

Дмитрий Куприянюк, начальник отдела воспитательной работы с молодежью УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», куратор проекта «Искусство шелкового пути:
У нас три номинации: танец, инструментальное исполнительство, где будут представлены такие инструменты, как духовые: тромбон, кларнет, флейта, также у нас будут представлены фортепиано, скрипка и третья номинация – вокал, где будет представлено как эстрадное, так и народное направление.

Какие мероприятия запланированы?

Впервые в Минске пройдёт белорусско-китайский конкурс-фестиваль «Искусство шелкового пути»: какие мероприятия запланированы?-7

Дмитрий Куприянюк:
Уже в 10.00 29 июля начнется регистрация на базе Дворца культуры профсоюзов, и в 10.00 мы запускаем наш проект, нашу программу. В фойе (мы сотрудничаем с Национальным историческим музеем) будет представлена уникальная выставка, которая называется «Белорусы-белорусы», а на закрытии «Современная Беларусь». Будет гала-концерт и на открытии, и на закрытии. 

Кто будет работать в жюри? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# События в Минске # Культура # Наталья Карчевская # Дмитрий Куприянюк # Фотофакт

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