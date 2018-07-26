Прямой эфир

В Заславле реконструируют здание, где будет находиться уникальная коллекция ковров

26 июля 2018 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Место для красоты. В Заславле реконструируют здание, где будет находиться уникальная коллекция ковров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Заславле реконструируют здание, где будет находиться уникальная коллекция ковров-1

В ней – две с половиной сотни экспонатов. Идея создания появилась несколько лет назад. Городские власти для реализации проекта предоставили помещение дома детского творчества. Через некоторое время изменится внешний и внутренний вид здания.

В Заславле реконструируют здание, где будет находиться уникальная коллекция ковров-4

Средства на реализацию проекта выделили из городского и областного бюджетов. Инвесторам реконструкции выступило и одно из предприятий Заславля. Но на этом реконструкция не закончится. Финансовый вопрос остается не решенным.

В Заславле реконструируют здание, где будет находиться уникальная коллекция ковров-7

Анна Кошель, заместитель директора по научной работе историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
Город нам помогал искать спонсоров на реализацию этого проекта. Были направлены средства. Бюджет Минского района помог, чтобы мы подготовили решение, как будет выглядеть этот музей, чтобы он был современным, чтобы это был проект не на один год, чтобы он работал, чтобы привлечь еще больше туристов как в город, так и познакомить с историей города и с такой уникальной коллекцией.

В Заславле реконструируют здание, где будет находиться уникальная коллекция ковров-10

Всего в историко-культурном музее-заповеднике «Заславль» теперь хранятся три десятка художественных коллекций.

В Заславле реконструируют здание, где будет находиться уникальная коллекция ковров-13

# Музеи # Культура # Анна Кошель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выставка художника Михаила Нуднова открылась в Заславском историко-культурном музее-заповеднике
26 июля 2018 17:20

Выставка художника Михаила Нуднова открылась в Заславском историко-культурном музее-заповеднике

Борис Бурда научит готовить, Наталья Новожилова поможет выбрать «Королеву бард-рыбалки». Программа «Большой бард-рыбалки-2018» в одном материале
26 июля 2018 11:38

Борис Бурда научит готовить, Наталья Новожилова поможет выбрать «Королеву бард-рыбалки». Программа «Большой бард-рыбалки-2018» в одном материале

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха
26 июля 2018 08:49

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха