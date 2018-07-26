В Заславле реконструируют здание, где будет находиться уникальная коллекция ковров

В ней – две с половиной сотни экспонатов. Идея создания появилась несколько лет назад. Городские власти для реализации проекта предоставили помещение дома детского творчества. Через некоторое время изменится внешний и внутренний вид здания.

Средства на реализацию проекта выделили из городского и областного бюджетов. Инвесторам реконструкции выступило и одно из предприятий Заславля. Но на этом реконструкция не закончится. Финансовый вопрос остается не решенным.

Анна Кошель, заместитель директора по научной работе историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Город нам помогал искать спонсоров на реализацию этого проекта. Были направлены средства. Бюджет Минского района помог, чтобы мы подготовили решение, как будет выглядеть этот музей, чтобы он был современным, чтобы это был проект не на один год, чтобы он работал, чтобы привлечь еще больше туристов как в город, так и познакомить с историей города и с такой уникальной коллекцией.