Первый в Беларуси мото-кастом фестиваль проходит 17 мая в Минске

Новости Беларуси. Мотоциклы и велосипеды – как произведения искусства. Первый в нашей стране мото-кастом фестиваль проходит 17 мая в столице. На нем собрались сотни любителей эксклюзивной техники.

Дизайнерские байки делаются в единственном экземпляре под заказ. Любые детали, окрас, аксессуары выбирает хозяин мотоцикла под себя, поэтому каждый кастом-байк – это не средство передвижения, а роскошь.

Сергей Смоленцев, участник кастом-фестиваля:

У каждого человека, наверное, внутри есть что-то творческое, творческое начало. Пришли к тому, что захотелось создать что-то, что будет нравиться людям и интересно самим.

Михаил Борисенко, организатор кастом-фестиваля:

Это не только мотоциклы, это вообще кастомные культуры. Это татуировки, аэрография – все это кастом, все это переделка стандартного. Кафе-рейсеры, брэт, попперы – это довольно-таки аутентичные направления. Цель фестиваля – показать, что можно сделать обычному человеку со своим мотоциклом у себя в гараже.

Кастом-культура появилась в начале 50 годов прошлого века в США. За это время она стала стилем жизни для увлеченных в разных уголках планеты. В нашей стране движение только начинает развиваться, но «гаражный эксклюзив» уже нашел своего почитателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Крылов, посетитель кастом-фестиваля:

Сделали очень хорошую атмосферу, мне это очень нравится. Я пришел, смотрю на эти кастомные мотоциклы. Поражает качество исполнения и количество.