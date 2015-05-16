«Ночь музеев»-2015 прошла в Бресте

Новости Беларуси. Музейная бессонница. Брест одним из первых присоединился к международной акции «Ночь музеев». Арт-проект в 2015 году посвятили таким общечеловеческим, христианским ценностям, как вера, надежда, любовь, Родина. Посетители стали не просто зрителями театрализованного действа, но и непосредственными участниками интерактивной экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С полотен «сошли» герои картин, из прошлого вернулись великие художники. «Ночь в музее» провела Юлия Бешанова.