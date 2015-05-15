Лошицкий усадебно-парковый комплекс в Минске открылся после реконструкции

Лошицкий усадебно-парковый комплекс в Минске - это уникальное место, которое окутано тайной и пропитано духом истории.

Особое внимание привлекает центральное здание комплекса - знаменитая усадьба, которая с 90-х годов находилась на реконструкции. И вот свершилось!

Работа по восстановлению позади и усадьба, которая уже стала музеем, распахнула двери для посетителей.

Усадьба в Лошицком парковом комплексе пережила не одно столетие, сменила несколько владельцев.

Внешний и внутренний облик поместья, начиная с 16 века, много раз менялся. И сегодня его можно увидеть практически таким же, каким оно был при своем хозяине - Евфстафии Любанском.

Свой стиль в каждом из 12 залов на первом этаже музея усадебного быта. Здесь сплелись и пересеклись классицизм, рококо, барокко, модерн.

Говорят, граф Любанский был человеком прогрессивных взглядов. Он много путешествовал по Европе, и все самое лучшее привозил в свой минский дом: картины знаменитых художников, посуду, антикварную мебель и даже музыкальные инструменты.