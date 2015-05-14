Красота в движении. Особенности танца линди-хоп

Линди хоп (от англ. lindy hop) — афроамериканский танец, появившийся в Нью-Йорке в 1920-х — 1930-х годах. Линди хоп развивался параллельно с джазовой музыкой и относится к классу свинговых танцев. Он вобрал в себя черты чарльстона, тэпа, джаза и других танцев, существовавших одновременно с ним.

Lindy Hop - это один из самых известных и самых популярных стилей свинговых танцев. Родившийся на заре XX века, он пронес через года свою энергию и азарт, оказался почти забытым и потом снова возрожденным энтузиастами.

Он узнаваем за его акробатические прыжки. Но это только один из аспектов танца. Он идеально подходит для людей всех возрастов и уровней физической подготовки. Танец может быть диким и спонтанным с бешеными движениями тела, или он может быть спокойным и утонченным. Но наиболее важным является то, что вы танцуете с вашим партнером, под музыку, которая вам нравится!