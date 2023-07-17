Первый миллион в 17 лет. Каково быть любимцем публики? Узнали у Амирчика
«Славянский базар» – это про талант, это про искусство, про стиль, про красоту и, конечно же, про любовь, про романтику и про чувство. Он обаятелен, привлекателен, молод. Прекрасный артист, песни которого действительно знают все. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Амирхан Батабаев, молодой певец из Киргизии. И все его знают под псевдонимом Amirchik.
Александр Меженный, ведущий:
Давай поговорим про миллионы в 17 лет.
О карьере без образования и миллионах подписчиков
Amirchik, певец, блогер:
Они всех интересуют, не только вас.
Александр Меженный:
Ты в 17 лет заработал первый миллион подписчиков. Сколько сегодня у тебя подписчиков?
Amirchik:
Учитывая, что год меня не было в сетях после этого, то сейчас у меня 2,5 миллиона.
Александр Меженный:
Ты образец того, что талант всегда пробьется. Или это все-таки получилось не благодаря, а вопреки?
Amirchik:
Музыкой заниматься несложно. У меня нет музыкального образования за свои 17 лет. До того как я дебютировал как артист, мне не довелось стать музыкантом. Я был спортсменом, играл за сборную Кыргызстана по баскетболу.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Сейчас такое время, кто-то, имея несколько образований, не может добиться таких высот, как человек, который просто родился артистом.
Amirchik:
Ребята, образование лишним не будет.
Ольга Бурлакова:
Ты помнишь какие-то моменты из детства, когда ты написал первый стишок, спел первую песню?
Первую песню написал в 11 лет для девочки в лагере
Amirchik:
Первую песню именно сам я написал в 11 лет в детском лагере для одной девчонки. Ее зовут Садия, у нее было очень красивое имя. В 11 лет мне понравилась девочка: надо предложить ей как-нибудь дружить. Я позову ее на медляк сначала, после чего я с ней пообщался, мы с ней погуляли. Для меня это было в первый раз. Мне так нравится, у меня суперромантичная душа, что я просто не мог остановиться на том, что просто погулять и пообщаться. Я написал ей песню.
Александр Меженный:
Ты в Азии очень известен. Даже, может быть, популярнее, чем у себя на родине?
Amirchik:
Нет, у себя на родине, как мне кажется, я довольно популярен. Но тут чуть-чуть другое. Кыргызстан – это моя родина. И когда я туда прихожу, меня там встречают как своего персонажа, героя. Когда я был в Юго-Восточной Азии – Малайзия, Сингапур, в Индонезию скоро полечу – они встречают меня как нового героя. Это чуть другое.
Ольга Бурлакова:
Давай поговорим о выступлении в Витебске. Мы узнали, что ты вообще первый раз в нашей стране, первый раз в Витебске, на «Славянском базаре». Какие впечатления, какие эмоции, как публика принимала?
Как принимала публика в Витебске и что понравилось в Беларуси?
Amirchik:
Супер, очень заряженные люди были, несмотря на то, что было 6 утра. Когда я вышел, начал петь песни, все резко встали и начали танцевать. А это самое кайфовое ощущение, когда люди встают и начинают танцевать. То есть, значит, они чувствуют, что я свой. Меня это очень обрадовало.
Ольга Бурлакова:
Что понравилось в нашей стране? Что оценил?
Amirchik:
Первое, на что я обращаю внимание, когда куда-то приезжаю, – на еду, на качество продуктов. Здесь с этим проблем вообще никаких нет. Очень вкусно, мне понравилось.
Ольга Бурлакова:
Белорусские девушки, белорусские люди в целом, как общение?
Amirchik:
Простые люди, очень простые – это большая редкость. Везде свой менталитет, свои внутренние обычаи. Но здесь очень простые люди, а это показатель того, что тут душевная атмосфера. Простые люди, душевная атмосфера – это самое главное.
Александр Меженный:
Что с альбомом? Когда ждать? Готов ли взять на себя творческие обязательства и с честью нести?
Amirchik:
Конечно, обязательно. Я хочу уже, как раз задумываюсь над альбомом. Пока я не определился с темой, но понял, что очень хочу сейчас сделать небольшой альбомчик, песен на восемь.
Ольга Бурлакова:
Но в Беларусь еще планируешь приехать?
Amirchik:
Конечно, я планирую здесь устроить концертный тур по Беларуси.
Ольга Бурлакова:
В этом году?
Amirchik:
Думаю, да.
Ольга Бурлакова:
У Амирчика слава очень доброго, интеллигентного человека, но я бы еще добавила – мужчины с большой буквы. Может быть, ты пожелаешь что-нибудь нашим зрителям? Пожелаешь, чтобы они слушали твои песни и смотрели «Новое утро»?
Amirchik:
Это вы уже пожелали. Я пожелаю больше своим ровесникам: все в ваших руках. Я обычный парень из села, у которого не было возможности заниматься в музыкальной школе. У меня не было возможности как-то оснащать себя оборудованием для звукозаписи и даже съемок каверов на телефон. У меня не было своего телефона нормального. Но я находил какие-то пути, старался ставить цели себе и достигать их по возможности и без возможности. Поэтому, друзья, все в ваших руках.