Первый миллион в 17 лет. Каково быть любимцем публики? Узнали у Амирчика

«Славянский базар» – это про талант, это про искусство, про стиль, про красоту и, конечно же, про любовь, про романтику и про чувство. Он обаятелен, привлекателен, молод. Прекрасный артист, песни которого действительно знают все. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Амирхан Батабаев, молодой певец из Киргизии. И все его знают под псевдонимом Amirchik. Александр Меженный, ведущий:

Давай поговорим про миллионы в 17 лет. О карьере без образования и миллионах подписчиков

Amirchik, певец, блогер:

Они всех интересуют, не только вас. Александр Меженный:

Ты в 17 лет заработал первый миллион подписчиков. Сколько сегодня у тебя подписчиков? Amirchik:

Учитывая, что год меня не было в сетях после этого, то сейчас у меня 2,5 миллиона. Александр Меженный:

Ты образец того, что талант всегда пробьется. Или это все-таки получилось не благодаря, а вопреки? Amirchik:

Музыкой заниматься несложно. У меня нет музыкального образования за свои 17 лет. До того как я дебютировал как артист, мне не довелось стать музыкантом. Я был спортсменом, играл за сборную Кыргызстана по баскетболу. Ольга Бурлакова, ведущая:

Сейчас такое время, кто-то, имея несколько образований, не может добиться таких высот, как человек, который просто родился артистом. Amirchik:

Ребята, образование лишним не будет. Ольга Бурлакова:

Ты помнишь какие-то моменты из детства, когда ты написал первый стишок, спел первую песню? Первую песню написал в 11 лет для девочки в лагере

Amirchik:

Первую песню именно сам я написал в 11 лет в детском лагере для одной девчонки. Ее зовут Садия, у нее было очень красивое имя. В 11 лет мне понравилась девочка: надо предложить ей как-нибудь дружить. Я позову ее на медляк сначала, после чего я с ней пообщался, мы с ней погуляли. Для меня это было в первый раз. Мне так нравится, у меня суперромантичная душа, что я просто не мог остановиться на том, что просто погулять и пообщаться. Я написал ей песню. Александр Меженный:

Ты в Азии очень известен. Даже, может быть, популярнее, чем у себя на родине? Amirchik:

Нет, у себя на родине, как мне кажется, я довольно популярен. Но тут чуть-чуть другое. Кыргызстан – это моя родина. И когда я туда прихожу, меня там встречают как своего персонажа, героя. Когда я был в Юго-Восточной Азии – Малайзия, Сингапур, в Индонезию скоро полечу – они встречают меня как нового героя. Это чуть другое. Ольга Бурлакова:

Давай поговорим о выступлении в Витебске. Мы узнали, что ты вообще первый раз в нашей стране, первый раз в Витебске, на «Славянском базаре». Какие впечатления, какие эмоции, как публика принимала? Как принимала публика в Витебске и что понравилось в Беларуси?

Amirchik:

Супер, очень заряженные люди были, несмотря на то, что было 6 утра. Когда я вышел, начал петь песни, все резко встали и начали танцевать. А это самое кайфовое ощущение, когда люди встают и начинают танцевать. То есть, значит, они чувствуют, что я свой. Меня это очень обрадовало. Ольга Бурлакова:

Что понравилось в нашей стране? Что оценил? Amirchik:

Первое, на что я обращаю внимание, когда куда-то приезжаю, – на еду, на качество продуктов. Здесь с этим проблем вообще никаких нет. Очень вкусно, мне понравилось. Ольга Бурлакова:

Белорусские девушки, белорусские люди в целом, как общение? Amirchik:

Простые люди, очень простые – это большая редкость. Везде свой менталитет, свои внутренние обычаи. Но здесь очень простые люди, а это показатель того, что тут душевная атмосфера. Простые люди, душевная атмосфера – это самое главное.