«За своих всегда болеем». Гости и жители Витебска поделились впечатлениями от «Славянского базара»

Новости Беларуси. К событиям на «Славянском базаре в Витебске». 16 июля станет известно имя победителя международного конкурса исполнителей эстрадной песни. По итогам первого дня представитель Беларуси Самир Елчиев замыкает пятерку сильнейших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители и гости Витебска с нетерпением ждут развязку песенного состязания и желают конкурсантам только удачи.

За своих всегда болеем. Почему бы и нет? И вообще, классно. Людей много, приезжих много.

– Вчера тоже мы были на концерте.

– Красиво очень. И такая обстановка позитивная. Нет никакой суеты, хорошо все организовано, молодцы вообще. Нам очень понравилось. – Продолжайте в таком же духе!

Эти выходные дни в Витебске особо насыщены самыми различными мероприятиями. Гостей «Славянского базара» удивляют творческие коллективы, художники и музыканты. Удивляет и город мастеров. Изделия ручной работы предлагают сотни ремесленников из всех уголков Беларуси и представители зарубежья.

Светлана Хорошева, директор Ганцевичского районного дома ремесел:

У нас ручники ручной работы, костюмы, мужские и женские сорочки, закладки, ежедневники. Каждый год продукция обновляется. Наши мастера с удовольствием приезжают на «Славянский базар» и всегда получают положительные эмоции.

Ольга Сытикова, народный мастер Беларуси:

Привезла свои авторские традиционные куклы в первую очередь. И сувенирные куколки небольшие. Это все мои разработки, мои изделия. Из каких материалов сделано? Ольга Сытикова:

Сделано из белорусского льна и золотой нашей соломки.

Елена Фролова, руководитель Гомельского народного театра-студии Classic:

Дети меня называют, почему-то, Белоснежкой. На самом деле я Барбара Радзивилл. Белорусы и в ближнем зарубежье будут ее знать. И князь Федор Иванович Паскевич. Это непосредственно те люди, которые сделали немало для Беларуси.