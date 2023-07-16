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«За своих всегда болеем». Гости и жители Витебска поделились впечатлениями от «Славянского базара»

16 июля 2023 11:43
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Новости Беларуси. К событиям на «Славянском базаре в Витебске». 16 июля станет известно имя победителя международного конкурса исполнителей эстрадной песни. По итогам первого дня представитель Беларуси Самир Елчиев замыкает пятерку сильнейших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За своих всегда болеем». Гости и жители Витебска поделились впечатлениями от «Славянского базара» -1

Жители и гости Витебска с нетерпением ждут развязку песенного состязания и желают конкурсантам только удачи.

«За своих всегда болеем». Гости и жители Витебска поделились впечатлениями от «Славянского базара» -4

За своих всегда болеем. Почему бы и нет? И вообще, классно. Людей много, приезжих много.

«За своих всегда болеем». Гости и жители Витебска поделились впечатлениями от «Славянского базара» -7

Вчера тоже мы были на концерте.
– Красиво очень. И такая обстановка позитивная. Нет никакой суеты, хорошо все организовано, молодцы вообще. Нам очень понравилось.

Продолжайте в таком же духе!

«За своих всегда болеем». Гости и жители Витебска поделились впечатлениями от «Славянского базара» -10

Эти выходные дни в Витебске особо насыщены самыми различными мероприятиями. Гостей «Славянского базара» удивляют творческие коллективы, художники и музыканты. Удивляет и город мастеров. Изделия ручной работы предлагают сотни ремесленников из всех уголков Беларуси и представители зарубежья.

«За своих всегда болеем». Гости и жители Витебска поделились впечатлениями от «Славянского базара» -13

Светлана Хорошева, директор Ганцевичского районного дома ремесел:
У нас ручники ручной работы, костюмы, мужские и женские сорочки, закладки, ежедневники. Каждый год продукция обновляется. Наши мастера с удовольствием приезжают на «Славянский базар» и всегда получают положительные эмоции.

«За своих всегда болеем». Гости и жители Витебска поделились впечатлениями от «Славянского базара» -16

Ольга Сытикова, народный мастер Беларуси:
Привезла свои авторские традиционные куклы в первую очередь. И сувенирные куколки небольшие. Это все мои разработки, мои изделия.

Из каких материалов сделано?

Ольга Сытикова:
Сделано из белорусского льна и золотой нашей соломки.

«За своих всегда болеем». Гости и жители Витебска поделились впечатлениями от «Славянского базара» -19

Елена Фролова, руководитель Гомельского народного театра-студии Classic:
Дети меня называют, почему-то, Белоснежкой. На самом деле я Барбара Радзивилл. Белорусы и в ближнем зарубежье будут ее знать. И князь Федор Иванович Паскевич. Это непосредственно те люди, которые сделали немало для Беларуси.

«За своих всегда болеем». Гости и жители Витебска поделились впечатлениями от «Славянского базара» -22

Главным событием этого дня станет торжественное закрытие фестиваля. На сцену Летнего амфитеатра выйдут звезды белорусской и российской эстрады.

# Славянский базар в Витебске-2023 # Культура # Елена Фролова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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