«Я бы не спешил с оценкой». Жюри «Славянского базара» рассказали об ожиданиях от исполнителей

Новости Беларуси. Сегодня, 16 июля, разрешится главная интрига славянского базара – станет известно имя победителя международного конкурса эстрадных исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри назвало главные критерии их оценки: музыкальность, владение голосом, органичность образа и умение донести до зрителя смысл композиции. Как отмечают члены жюри, предугадать, кто же увезёт Гран-при, сложно. Всё решится сегодня.

Ирина Дорофеева, представитель жюри, заслуженная артистка Беларуси:

Фавориты есть, уровень очень хороший, есть серьёзные лидеры и будет очень сложно спрогнозировать, кто будет на первом месте, кто заберёт Гран-при. Очень большие у меня ожидания от сегодняшнего конкурсного дня. В любом случае я буду ждать звезд, исполнителей, в которых я уже влюбилась.

Дмитрий Маликов, председатель жюри, народный артист России:

Я бы не спешил с оценкой, тем более что я как председатель сегодня испытываю особенную ответственность, особое волнение. Моя задача всё равно в этом фарватере вырулить правильное решение. Это не так просто.

Гостей «Славянского базара» удивляют творческие коллективы, художники и музыканты. Удивляет и город мастеров. Изделия ручной работы предлагают сотни ремесленников из всех уголков Беларуси и представители зарубежья.