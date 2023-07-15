«Место, куда хочется вернуться». Что интересного можно увидеть в исторической части Минска?

Новости Беларуси. Экскурсии в прошлое, театральные традиции, музыка и танцы. Как минчане и гости столицы проводят выходные в исторической части города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сюжет Ангелины Шигалевой.

Ангелина Шигалева, корреспондент:

Традиционно в субботний день все дороги в Минске ведут в Верхний город. Здесь, как всегда, царит невероятная атмосфера. Гостей встречают сразу несколько творческих площадок. Около ратуши развернулась библиотека под открытым небом. Здесь каждый желающий может ознакомиться с новинками белорусской литературы, пообщаться с писателями и принять участие в литературно-познавательной викторине.

А для поклонников театрального искусства – монастырский дворик. Здесь каждую субботу на открытой площадке свое творчество демонстрируют лучшие коллективы столицы. В этот раз пройти мимо спектакля не смог никто. Ведь на сцене – «Муха-цокотуха». История, знакомая каждому ребенку и взрослому, не оставила равнодушным никого.

Молодцы ребята, спектакль сделали в современной обработке, весело, интересно. С юмором.

Вышли прогуляться по знаменитой улице, на удивление увидели этот уличный театр, спектакль, очень зажигательный, не могли пройти мимо. Очень весело. И детям, и даже нам было интересно посмотреть. Интересно было вспомнить детскую сказку и сейчас, в 30 лет, замечательно было посмотреть это в такой интерпретации прекрасной.

Стихи с детства знакомы, впитаны с молоком матери все эти сказки Корнея Чуковского, было очень интересно.

Ангелина Шигалева:

Поближе познакомиться с историей Минска, заглянуть в прошлое можно во время пеших экскурсий. Путешествия совершенно бесплатные, их организовывают каждую субботу.

Экскурсионный маршрут стартует у ратуши. Здесь несколько веков назад находился магистрат, а рядом соседствовал рынок – высокая площадь, соборная. Названия с течением времени менялись, но одно оставалось неизменным – здесь концентрировалась городская жизнь.

Каждую субботу маршрут меняется, разные темы. Сотрудниками музея Минска проводится экскурсия по этим маршрутам. Мы рассказываем о трассировке улиц Герцена XVII – XVIII веков. Как менялась эта улица, какие были здания, какие горожане жили в этих домах. И, конечно же, улица Кирилла и Мефодия, площадь Свободы, Минское Замчище. И немного затрагиваем Троицкое предместье.

Приехали буквально два часа назад сюда, и уже очень много нам экскурсовод рассказала. Ознакомились с культурой вашего края и очень довольны, очень нравится. Минск – место, куда хочется вернуться.

Красивейший город на земле, я считаю. Сколько раз приезжаем, мы все время выбираем какой-то день и обязательно стараемся посетить памятники культуры.