Первые мельницы появились в Минске лишь в конце 15 века

Новости Минска. Когда-то на реке Свислочь обосновался знахарь Менеск и построил здесь мельницу. Предположительно, находилось его поселение между Татарским концом и Переспенским мостом, недалеко от Виленской почтовой дороги. Никто никогда не видел волота, а в окрестностях свислочской земли ходили самые фантастические слухи о его богатырской силе. Поговаривают, что мука у него мололось не из хлебных зёрен, а из камней. А по ночам разъезжал он на своей мельнице и собирал себе дружину. Так возник целый народ. Местечко возле Свислочи назвали в честь его легендарного основателя - Менеском.

Впервые предание об основании Минска было напечатано в 1854 году в труде Павла Михайловича Шпилевского «Путешествие по Полесскому краю». Да этого легенда о чародее Менеске существовала только в устном народном творчестве.

Евгений Казанцев, экскурсовод:

В тексте этого сказания присутствует несколько ориентиров, один из которых сейчас находится за мной — это бывший Татарский конец. На его месте гостиницы «Юбилейная» стояла мечеть, известная с конца 16 века. Где же находилось поселище легендарного Менеска? Попробуем разобраться в ориентирах. С лева от меня, за рекой, находился Татарский конец, справа от меня, там, где сейчас переход через трамвайные пути и улицу Даумана, был Переспенский мостик, по которому проходил Вилинский почтовый путь. За моей спиной Виленская дорога огибала бывшее православное Переспенское кладбище.

Сейчас это улица Сторожёвская. Именно здесь и поселился легендарный волот.

Упоминается в придании и речка Переспа. Вытекает она из Коморова болота, на месте которого теперь находится Парк Дружбы народов. Одна из легенд гласит, что название своё болото получило от имени разбойника Фёдора Комара, который обитал в этих местах. По другой версии, от слова «комора», что с греческого могло означать капище или арку. Реку Переспу именовали в честь языческого бога грома и огня Перуна. Однако, возможно, история возникновения названий более прозаична.

Евгений Казанцев, экскурсовод:

Коморово болото, потому что там комары, а Переспа — потому что здесь что-то пересыпали. Возможно, переправы, возможно, некие валы, укрепления.

Говорят, что когда-то это место вдоль и поперёк было усыпано водяными мельницами. А от мучной пыли, летавшей в воздухе, всё вокруг было белым - трава, деревья и даже люди. До нынешнего времени сохранился указ короля Жигимонта III Вазы о возведении здесь мучных и бумажных мельниц.

Евгений Казанцев, экскурсовод:

Были ли эти мельницы построены, неизвестно. Потому что этот фальварок, это хозяйство на берегу реки часто переходило из рук в руки. Уже в 19 веке здесь было городское предместье. А в наше время река проходит под землёй, и лишь небольшой ее участок в бетонных берегах проходит здесь.

Это лишь легенды. Достоверно известно, что самые первые мельницы в Минске появились лишь в конце 15 столетия. В те времена они строились на воде, поэтому и назывались водяными или колёсными. Мельничное дело было занятием прибыльным. Из-за него часто велись споры и разгорались настоящие войны. Принадлежали мельницы в основном духовной и городской знати.

Евгений Казанцев, экскурсовод:

На правом берегу мельница принадлежала Базилианскому монастырю, у которого был фальварок на месте нынешнего Парка Янки Купалы. На левом берегу мельница принадлежала Троицкому костёлу. В 19 веке, после ликвидации Унии, мельница Базилианского монастыря перешла к православной церкви. Известна история 1893 года, до революции, шла тяжба между жителями города, которых постоянно заливало, и церковниками.

В 18 веке известна мельница войта Антония Тадэвуша Пшездетского, а также мельница на Замчище пана Узловского. В 1751 году между владельцами мельниц разгорелся нешуточный конфликт.

Евгений Казанцев, экскурсовод:

Обвиняемый Пшездецкий собрал весь магистрат. Собрал с вечера в ратушу чернь и простой народ города Минска, а также других лиц, занимающихся пьянством. Для большей дерзости он вспоил их, выдал много спиртных напитков и подстрекал народ к самоуправству и насилию. Увидев, что народ уже пьян и приведен в ярость, он приказал ночью без ведома монастырей ударить в набат.

Около тысячи людей с большим шумом, с барабанами, копьями и ружьями и другим приспособленным оружием около полуночи прибыли на земли жалобщика и начали разбрасывать мост, разрушать мельницу, а затем стрелять и шуметь.

Скорее всего, разъярённая толпа двигалась к Замчищу. Сейчас здесь находится площадь перед Кафедральным собором Святого Духа. В то время улочка была узко застроена, на ней велась оживлённая торговля. Именно поэтому в конце 18 столетия она получила название Тёмные Крамы. Во время Великой Отечественной войны улица была разрушена. Оказавшись у замка, пан Лентвойт всячески подстрекал и поощрял толпу.

Евгений Казанцев, экскурсовод:

Когда его милость пан не с целью наступления, а спасения своей жизни хотел с несколькими солдатами защищаться, то указанные обвиняемые нарушители подстрелили нескольких солдат, других ранили, избили камнями и после этого нападения вернулись назад в город. К сожалению, документ об этом конфликте полностью не опубликован, и как в итоге разрешилось это дело, неизвестно.

В наше время архитектором Сергеем Багласовым разработан проект воссоздания Замчища. Предусмотрен и такой экспонат, как плавающая мельница легендарного Менеска. Возможно, в ближайшем будущем минчанам удастся поближе познакомиться с многовековой историей любимой столицы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.