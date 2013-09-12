Как минчане относятся к церковному дресс-коду?

Новости Минска. Сегодня у нас по дресс-коду встречают, и по IQ провожают. А ведь более тысячи лет назад одежда человека была показателем его общественного положения и заслуг. Если человек надевал на себя чужой наряд, его ждало суровое наказание.

Студентка Вероника Кондратюк – девушка яркая. Всегда выходит из дома, как на парад – во всеоружии и во всей красе. Вот и в тот осенний солнечный день она готовилась встретиться со старым приятелем. Однако один короткий звонок полностью изменил её планы…

Вероника Кондратюк:

Шла с работы, мне позвонили, сообщили не очень приятную новость о моём друге. Мне было действительно очень плохо, я зашла в церковь, чтобы поставить свечку и помолиться за него.

В храм девушка отправилась, в чём была: короткая юбка, лёгкая кофточка, яркий макияж. Платка у Вероники с собой тоже не оказалось. Колкие комментарии бабушек, ревнительниц церковного порядка, не заставили себя ждать. В слезах Вероника выбежала из храма.

Вероника Кондратюк:

Не больший ли это грех - такое поведение бабушек, чем тот грех, который я совершила, зайдя в короткой юбке и с непокрытой головой?

Сами того не ведая, сердобольные старушки совершают тягчайший грех - отвращают от Церкви. А что, если люди, особенно молодые, после таких замечаний в храм даже зайти побоятся?

Отец Павел, священник церкви в честь Ефросинии Полоцкой:

К сожалению, надо заметить, что культура и тех людей, которые несут послушание в церкви, тоже невысока, потому что все мы плоды одного общества. Поэтому, конечно, мы как священнослужители делаем замечания и своим работникам церковным о том, чтобы отношение и приём людей в храме были достойными.

Священники советуют не обращать на гневные комментарии внимания. Если появилась духовная необходимость зайти в храм, её обязательно нужно восполнить. Тем более, что неподобающий внешний вид при желании всегда можно исправить.

Все проблемы решаемы. Вот и в храме вы можете попросить запасной платок. Вам точно не откажут.

А вот тем, кто заранее планирует свой поход в храм божий, советуем подобрать соответствующий стиль одежды. Всё должно быть пристойно и аккуратно. Но главное не перестараться. Не стоит забывать, что одежда в церковь должна быть ещё и нарядной.

Отец Павел, священник церкви в честь Ефросинии Полоцкой:

Конечно, нужно приходить таким образом, чтобы внешний вид не стал смущением для иных прихожан, например, мужского пола. Есть традиция покрывать главу платком для женщины. Эта традиция в русской православной церкви, мы её стараемся придерживаться.

Самый оптимальный вариант одежды для православной прихожанки – юбка до колена, длинный рукав, прикрытая зона декольте. Кстати, невинной девушке платок в церковь надевать не обязательно. С макияжем тоже всё понятно: иконы в следах от губной помады – зрелище малоприятное. Но претензии есть и к мужчинам…

Отец Павел, священник церкви в честь Ефросинии Полоцкой:

Летом жарко, есть привычка сегодня в шортах ходить, в коротких штанах. Мы считаем, что в храме это недопустимо. Ведь не только мужчина может соблазняться внешним видом женщины, но и женщина может соблазниться видом мужчин.

Так что мужчине желательно облачиться в брюки и рубашку либо свитер, причём без лишних принтов и надписей. При входе в церковь обязательно снять головной убор. В костёле сложилась более демократичная ситуация…

Отец Кирилл Бардонов, секретарь Курии Минско-Магилёвской архидиецезии:

У касцёле няма такіх прадпісанняў, што жанчына павінна пакрываць галаву. Самае галоўнае, каб гэтая вопратка была прыстойная, каб чалавеку было зручна, і памятаць, што гэта не забаўляльная якая-небудзь праграма, а прыходзіць для таго, каб свае думкі скіраваць да Бога.

В костёле спокойно отнесутся к тому, что женщина заглянет на службу в брюках. Однако прихожан, больше раздетых, чем одетых, не поймут и здесь…

Ядвига Зыблюк, дежурная в архикафедральном костёле Пресвятой Девы Марии:

Этот год вообще, было жарко, приходили чуть ли не в трусиках, оголённые. Вот вывесили там табличку. Не понимают люди, что это храм божий, что нельзя сюда заходить в таком виде.

Похожие правила внешнего вида действуют и в синагоге: женщинам разрешены брюки, ношение платка желательно, но не обязательно. Зато больше требований к мужчинам: должна быть покрыта голова, на праздничные службы принято надевать строгие костюмы и белые рубашки.

Довид-Арье Зеленер, председатель Иудейской религиозной общины в г. Минске:

По закону Торы мужчина, начиная с 3-хлетнего возраста, обязан носить такие специальные нити, которые на четырёх углах одежды расположены. Это очень важные нити, это заповеди из Торы, и когда еврей на них смотрит, он помнит о заповедях. Во время молитвы необходимо покрыться вот таким вот молитвенным покрывалом, называется большой талит — талит гадоль.

По-настоящему дресс-код, если его можно так назвать, есть только у мусульман. В исламе к внешнему виду верующих целый список требований. Например, при входе в мечеть принято снимать обувь.

Руслан Абу Ахмад, имам:

Одежда как мусульманина, так и мусульманки, мужчины и женщины, должна соответствовать нормам шариата. А это то, что одежда не должна показывать срамные места, не должна быть короткой, не должна быть оголяющей, не должна быть узкой, чтобы были видны части тела, облегающей, должна быть широкой, удобной и практичной. Для женщины она должна закрывать всё, кроме кистей рук и лица. Прятать волосы, прятать свою красоту, которую она показывает мужу, а также закрывать ноги.

А вообще, изрядно поднадоевшую песню «Не важно, как я выгляжу, главное, что у меня в душе», можно тянуть бесконечно. Мы решили узнать у минчан, как они относятся к церковному дресс-коду.

Минчане:

Я считаю, что это вообще не важно. Если ты туда идёшь, ты вообще не должен задумываться об одежде, в чём ты там, как ты там будешь выглядеть. На тебя там будут смотреть не по внешнему виду, а ты туда идёшь совершенно с другой целью.

Это святое место, и человек должен прийти туда, как подобает ему, как он должен, как он чувствует. Если он с верой, значит, он идёт, как положено, одевается опрятно, аккуратно.

Я считаю, что внешний вид для человека в церкви очень важен, потому что он должен сконцентрироваться на своём внутреннем мире, а не на внешности, не на том, как он выглядит среди окружающих, находясь в храме.

Думаю, что важен, прежде всего — это уважение к церкви, я так считаю.

Отправляясь в спортзал, мы надеваем спортивную форму. Собираясь на дискотеку, придерживаемся клубного варианта одежды. Так что не так с церковью? Согласитесь, священник в футболке и пляжных шортах во время службы выглядел бы нелепо. Наша собственная нелепость нас почему-то не смущает…

А вообще, ответственность, она как одежда, снять ее с себя полностью можно, но вот перед людьми как-то неудобно, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.