14 сентября в Минске открылся юбилейный 10-й фестиваль национальных культур

Новости Беларуси. Юбилейный 10-й фестиваль национальных культур открылся в Минске. Сегодняшнее торжество дает старт череде отборочных туров, которые пройдут по всей республике и завершатся грандиозным трехдневным фестивальным марафоном в Гродно.

В 1996 году 11 национальных диаспор Беларуси объединились в культурный форум, чтобы продемонстрировать искусство своих народов. Сегодня же это масштабный фестиваль, попасть на который стремятся многие коллективы. В этом году здесь будут представлены 33 национальные культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Рыбаков, директор Республиканского центра национальных культур:

Впереди, я уверен, что у него очень большое будущее, поскольку и на постсоветском пространстве, за рубежом есть такие фестивали. Но по масштабу, по длительности, по объему, по количеству учатников таких пока нет. Мы гордимся этим.

Виктор Гутовский, глава Белорусского общественного объединения украинцев «Ватра»:

Прекрасный этот фестиваль, очень правильно он задуман. Он сближает народы и нации, которые здесь присутствуют и живут в Беларуси.