Новости Беларуси. Большая утрата в мире искусства. На 63 году ушел из жизни заслуженный артист Республики Беларусь Петр Юрченков.

Более трех десятков лет Петр Петрович посвятил Театру-студии киноактера. Там он работал с момента открытия. За это время им создано несколько десятков ярких и запоминающихся образов. По словам коллег и многочисленных поклонников, каждый его выход на сцену – это высочайший накал эмоций, чувств и страстей.

Среди наиболее известных спектакли: «Генералы в юбках», «Фантазии по Гоголю», «Любовь зла», «Поле битвы», «…Забыть Герострата!». За его плечами и более 30 кино-ролей. Церемония прощания с актером пройдет 16 сентября в полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Стебакова, директор Театра-студии киноактера:

Репертуар театра был настолько наполнен спектаклями, где был занят Петр Петрович, что, когда он заболел несколько лет назад, говорят, что незаменимых людей не бывает, но незаменимые актеры, они существуют. Из репертуара театра исчезли такие спектакли, как «Последняя женщина сеньора Хуана», «Филумена Мартурано». Для нас уход Петра Петровича – это огромная боль, огромная потеря. Мы все скорбим.

Анатолий Гурьев, артист Театра-студии киноактера:

Я с ним 33 года работал. Я, благодаря ему, остался в театре, так получилось. И дружил. И для меня он всегда был примером, как актер и как настоящий мужчина.