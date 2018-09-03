«Период правления Николая II, чеканилась 1 год». Показываем экспонаты музея денег на Зыбицкой

Музей денег на Зыбицкой – настоящий рай для нумизматов. В коллекции – банкноты и монеты со 120-летней историей. Наталья Морозова, заместитель директора музея:

Идея музея принадлежит полностью моему брату. Он собрал эту свою знаменитую коллекцию. И после того, как коллекция вышла за рамки дома, у него возникла идея не только владеть и обладать, но и показать это людям.

Коллекция начиналась с монеты Нацбанка Республики Беларусь, потом к экспозиции добавили банкноты, которые ходили на территории нашей страны, начиная с царского периода и заканчивая современной историей. О самых интересных экспонатах узнаем у экскурсовода.

Илья Чернявский, экскурсовод-администратор:

Вот, вы можете обратить внимание, очень интересная банкнота – 20 злотых польских, 1936 года.

Рассматривая стенды, внимание привлекла монета номиналом 7 рублей 50 копеек. Илья Чернявский:

Период правления Николая ІІ, чеканилась только один год. Сейчас очень редкая, стоит в разы больше, чем обычная – царская десяточка, поэтому у нас только в одном экземпляре.

Иосиф Судник, председатель Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров:

В первую очередь, мы, конечно, спрашиваем, что вы собираете, какое направление.