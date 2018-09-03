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«Период правления Николая II, чеканилась 1 год». Показываем экспонаты музея денег на Зыбицкой

03 сентября 2018 08:36
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Музей денег на Зыбицкой – настоящий рай для нумизматов. В коллекции – банкноты и монеты со 120-летней историей.

Наталья Морозова, заместитель директора музея:
Идея музея принадлежит полностью моему брату. Он собрал эту свою знаменитую коллекцию. И после того, как коллекция вышла за рамки дома, у него возникла идея не только владеть и обладать, но и показать это людям.

«Период правления Николая II, чеканилась 1 год». Показываем экспонаты музея денег на Зыбицкой-1

Коллекция начиналась с монеты Нацбанка Республики Беларусь, потом к экспозиции добавили банкноты, которые ходили на территории нашей страны, начиная с царского периода и заканчивая современной историей. О самых интересных экспонатах узнаем у экскурсовода.

«Период правления Николая II, чеканилась 1 год». Показываем экспонаты музея денег на Зыбицкой-3

Илья Чернявский, экскурсовод-администратор:
Вот, вы можете обратить внимание, очень интересная банкнота 20 злотых польских, 1936 года.

«Период правления Николая II, чеканилась 1 год». Показываем экспонаты музея денег на Зыбицкой-5

Рассматривая стенды, внимание привлекла монета номиналом 7 рублей 50 копеек.

Илья Чернявский:
Период правления Николая ІІ, чеканилась только один год. Сейчас очень редкая, стоит в разы больше, чем обычная царская десяточка, поэтому у нас только в одном экземпляре.

«Период правления Николая II, чеканилась 1 год». Показываем экспонаты музея денег на Зыбицкой-7

Иосиф Судник, председатель Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров:
В первую очередь, мы, конечно, спрашиваем, что вы собираете, какое направление.

«Период правления Николая II, чеканилась 1 год». Показываем экспонаты музея денег на Зыбицкой-9

Главная задача всех участников – сохранение культурно-исторических ценностей не только нашей страны, но и всего мира. Обменять, купить или продать коллекционный материал можно на специальных встречах. «Монетные» места организованы в ДК МАЗ и ДК железнодорожников.

# Музеи Минска # Культура # Культура Беларуси

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