«Период правления Николая II, чеканилась 1 год». Показываем экспонаты музея денег на Зыбицкой
Музей денег на Зыбицкой – настоящий рай для нумизматов. В коллекции – банкноты и монеты со 120-летней историей.
Наталья Морозова, заместитель директора музея:
Идея музея принадлежит полностью моему брату. Он собрал эту свою знаменитую коллекцию. И после того, как коллекция вышла за рамки дома, у него возникла идея не только владеть и обладать, но и показать это людям.
Коллекция начиналась с монеты Нацбанка Республики Беларусь, потом к экспозиции добавили банкноты, которые ходили на территории нашей страны, начиная с царского периода и заканчивая современной историей. О самых интересных экспонатах узнаем у экскурсовода.
Илья Чернявский, экскурсовод-администратор:
Вот, вы можете обратить внимание, очень интересная банкнота – 20 злотых польских, 1936 года.
Рассматривая стенды, внимание привлекла монета номиналом 7 рублей 50 копеек.
Илья Чернявский:
Период правления Николая ІІ, чеканилась только один год. Сейчас очень редкая, стоит в разы больше, чем обычная – царская десяточка, поэтому у нас только в одном экземпляре.
Иосиф Судник, председатель Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров:
В первую очередь, мы, конечно, спрашиваем, что вы собираете, какое направление.
Главная задача всех участников – сохранение культурно-исторических ценностей не только нашей страны, но и всего мира. Обменять, купить или продать коллекционный материал можно на специальных встречах. «Монетные» места организованы в ДК МАЗ и ДК железнодорожников.