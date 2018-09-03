Эстафету принял: следующий День белорусской письменности пройдёт в Слониме

Новости Беларуси. Следующий День письменности примет Слоним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эстафету праздника этому городу 2 сентября передали от Иваново, где состоялся 25-й юбилейный форум.
Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з Днём беларускага пісьменства: «Гэта свята – знакавая падзея ў культурным жыцці краіны»
Он завершился в воскресенье поздно вечером красочным салютом. Главным же стал фейерверк слов – в благодарность за то, что сохраняют душу народа, его историю и культуру.
Памятный знак украсил столицу юбилейного Дня письменности.
Десятки мероприятий для тысяч гостей еще раз продемонстрировали предпочтения белорусов в творчестве. Национальное слово и искусство главенствовали все первые выходные сентября. Именно в эти дни стали известны и обладатели Национальной литературной премии.
«Гэтае свята паднімае на новы ўзровень беларускасць». Самыя цікавыя падзеі і адкрыцці на Дні беларускага пісьменства ў Іванава