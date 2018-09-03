Эстафету принял: следующий День белорусской письменности пройдёт в Слониме

Новости Беларуси. Следующий День письменности примет Слоним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эстафету праздника этому городу 2 сентября передали от Иваново, где состоялся 25-й юбилейный форум. Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з Днём беларускага пісьменства: «Гэта свята – знакавая падзея ў культурным жыцці краіны»

Он завершился в воскресенье поздно вечером красочным салютом. Главным же стал фейерверк слов – в благодарность за то, что сохраняют душу народа, его историю и культуру. Памятный знак украсил столицу юбилейного Дня письменности.